O Brasil poderá ser o primeiro país a ser comandado de dentro de presídios

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Para felicidade de muitos, eu voltei. Sofri com as taxas nas alturas. Não aquelas que pagamos rotineiramente para manter a máquina funcionando, mas as taxas de colesterol, triglicérides, glicose. Problemas rotineiros de gordinhos. Resumo dos últimos dias repassados aos meus três leitores, agora vamos aos fatos que fazem do nosso Acre e do Brasil os centros das atenções mundiais. Vocês sabiam que poderemos ser o primeiro país a ser totalmente comandado de dentro de presídios? Os petistas estão repassando por zap zap, Messenger, Facebook, Badoo, Okut e sinal de fumaça, uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU que acolheu, em caráter liminar, o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele possa disputar as eleições presidenciais deste ano.

Segundo os institutos de pesquisa, apesar de possuir a maior rejeição entre os eleitores, Lula lidera com folga a disputa presidencial. A ONU pede que até que todos os recursos sejam julgados pela Justiça brasileira, a candidatura de Lula seja mantida. A ONU recomenda que o Brasil “tome todas as medidas necessárias para garantir que Lula desfrute e exercite seus direitos políticos como candidato das eleições presidenciais de 2018”. Porém, a decisão não significa que a organização reconheça a existência de uma violação aos direitos do ex-presidente. Caso Lula seja candidato e se mantenham os resultados das pesquisas, ele será eleito e terá a oportunidade de inovar na forma de administrar tendo como gabinete presidencial a cela de um presídio.

Já imaginaram meus três leitores, as facções que comandam o crime organizado têm seus chefes determinando suas ações de dentro dos presídios. Eles decidem quem vive, quem morre, administram a compra de entorpecentes, compra de armas, compra de munições, distribuição de drogas, compras de propriedades, doações eleitorais, expansão dos negócios para outros estados e países da América do Sul. Com a manutenção da candidatura de Lula e uma possível vitória do petista nas urnas, o poder paralelo poderá conviver com o Poder Executivo. Quem sabe isso não representaria uma economia na logística, já que os dois poderes poderiam firmar convênios e até fazer um acordo para encerrar a guerra de facções, promovendo a reforma agrária de territórios do tráfico.

A manhã de segunda-feira é curta para tantos afazeres de um repórter de jornal online. Tenho que encerrar nosso bate-papo por aqui, mas não esquentem que a partir de hoje vou fazer as atualizações do Blog do Ray Eleições 2018. Volto logo mais com uma nova atualização!