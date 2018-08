Na Transacreana, Gladson Cameli fala em anistiar multas aplicadas pelo Imac

Após uma semana inteira cumprindo agenda na região do Juruá, Gladson Cameli, candidato do Progressistas ao governo do Acre, faz campanha em Rio Branco nesta segunda-feira, 20.

Pela manhã, Cameli participa, na sede do MDB, na avenida Antônio da Rocha Viana, do lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Flaviano Melo.

Ainda nesta segunda, Cameli tem reunião com o Sindicato dos Gestores do Estado e representantes do Sindicato da Saúde, no auditório da Livraria Paim.

Agenda na Transacreana

Em conversa com moradores da Transacreana, zona rural de Rio Branco, neste domingo, Gladson Cameli prometeu anistiar as multas aplicadas pelo Imac aos produtores.

“É daqui que sai o nosso alimento. Outro absurdo, por exemplo, é que os produtores rurais tenham que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar combustível e escoar a produção. Só quem vive e produz no Acre conhece a realidade. Mas, em breve o nosso povo vai se libertar dessa prática que tanto mal tem feito a nossa gente”, disse.

O candidato também lamentou a falta de assistência do governo do Estado ao homem do campo e salientou que seu projeto de governo dá uma atenção especial ao produtor rural por meio de assistência técnica e outros diversos incentivos.

“O governo não atende aos pleitos dos verdadeiros donos do Acre: o povo. Quero trazer de volta a dignidade e o respeito que eles merecem. Sei que se eleito as dificuldades serão muitas. Não vou criar expectativas as quais eu não possa cumprir. Mas, juntos vamos colocar o estado de volta ao eixo”, conclui Gladson.