Justiça encerra um dos últimos processos da G7 e Sebastião pergunta: “Irão pedir desculpas agora, senão a nós, pelo menos a Deus?”

Foi rejeitada pela Justiça Federal no Acre a denúncia do Ministério Público Federal contra servidores de empreiteiras e gestores do Programa Ruas do Povo no caso G7, a famosa operação da Polícia Federal no Acre que prendeu 15 pessoas, entre secretários de Estado e donos empresas de construção civil, em maio de 2013, sob a acusação de diversos crimes.

A decisão da Justiça encerra mais um processo da G7 em que estavam arrolados Delcimar Bezerra de Souza, Acrinaldo Pereira Pontes, João Dimas Martins, Nayara de Araújo Pontes e Marcus Luiz Pereira.

Em seu Twitter, o governador Sebastião Viana, que teve um sobrinho preso na operação, se manifestou sobre um dos últimos processos encerrados da G7 pela Justiça.

“Quantos que covardemente atiraram as pedras sujas da acusação fácil, irão pedir desculpas agora, senão a nós, pelo menos a Deus? Que nada! Estarão com o olhar baixo, covardemente à espreita, para mais ataques de injúria, calúnia e difamação a pessoas que trabalham com respeito.”