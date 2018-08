Coronel Ulysses Araújo será o primeiro a ser sabatinado nesta segunda no ac24horas

Uma forte onda de frio polar avança rapidamente na direção da Amazônia Ocidental, provocando chuvas e temporais por onde passa. No leste e no sul do Acre, a frente fria chegará entre 9 e 12 horas da manhã desta segunda-feira (20/8/2018), com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas devem oscilar entre 30 e 60km/h, em alguns pontos, conforme previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale. Esta já é a frente fria de número 14 a chegar ao Acre em 2018, com penetração de ar polar na sequência.

Logo após a frente fria, uma forte massa de ar polar vai derrubar a temperatura não só no Acre, mas também em Rondônia (sul e oeste), em Mato Grosso (Cuiabá, Pantanal e oeste do estado), Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).

Esta segunda-feira será com tempo extremamente instável, com céu encoberto, chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia. É alta a probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, em qualquer município do Acre e do sul do Amazonas.

A temperatura máxima – durante a tarde – deve ficar abaixo de 22ºC ou até inferior a 18ºC, dependendo da área, no leste e no sul do Acre e no sul e oeste de Rondônia, assim como na região do Pantanal de Mato Grosso.

As mínimas, ao amanhecer de terça-feira e de quarta-feira, devem oscilar entre 13 e 16ºC, no Acre, Rondônia e sul do Amazonas, e, entre 10 e 13ºC, em Mato Grosso.

Esta segunda-feira terá um dia frio, com céu encoberto, muito vento da direção sudeste e chuvas abundantes na maior parte do Acre.