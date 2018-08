Com ingressos a cinco reais, Cuiabá recebe o Atlético para decidir acesso

A Altaneira Escola de Aviação Civil, primeira escola homologada na Anac do Estado do Acre abriu as matrículas dos cursos de comissário de voo, aeromoça e piloto privado de avião. As aulas terão início no próximo dia 10 de setembro e as vagas são limitadas paras as turmas de cada um dos cursos oferecidos.

A direção da Altaneira informa que a procura pelos cursos vem crescendo e os interessados devem entrar em contato pelos telefones (680 2102-7000, (68) 9 9978-8052 A empresa oferece ainda um portal para quem queira conhecer os cursos: www.altaneiraaviacao.com – e-mail altaneiraaviacao@gmail.

As matrículas também podem ser feita na Rua Francisco Mangabeira, 23, Bosque. Próximo ao campo do Vasco. A página da Altaneira no facebook é a seguinte: https://www.facebook.com/AltaneiraAviacao/.