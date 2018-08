BOPE prende homem comercializando drogas no bairro Seis de Agosto

A Polícia Civil em uma ação conjunta prendeu no último final de semana, José Ribamar Alves de Souza Filho, mais conhecido pela alcunha de “Hyundai”, evadido do Sistema Prisional e suspeito por pelo menos dois homicídios, e quatro tentativas na região da Cidade do Povo.

A prisão aconteceu no município de Sena Madureira após um trabalho de investigação e com o apoio do Serviço de inteligência das forças de segurança.

Entre os crimes contra a vida na qual José é apontado como suspeito, o delegado responsável pelas investigações, Cristiano Bastos, destacou o homicídio de Maria Auxiliadora Cruz de Almeida, de 42 anos, assassinada em 09 de julho deste ano naquele conjunto habitacional.

A mulher estava retornando do mercado quando foi alvejada com um tiro no olho e morreu no local. Na mesma ocasião um outro jovem que estava de bicicleta foi alvejado e foi encaminhado ao Pronto Socorro.

“Esse cidadão estava foragido do presídio desde março e desde que saiu vinha praticando crimes a mando da facção a qual pertence. Matou essa mulher na cidade do povo e é suspeito por mais cinco crimes contra a vida, sendo quatro tentativas e dois homicídios com o dessa mulher. É um cidadão de alta periculosidade que vamos tirar de circulação e mandar de volta ao presídio”, disse o delegado.