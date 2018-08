Bela Gil no Acre

A chef de cozinha e apresentadora de TV Bela Gil está em Tarauacá desde o final de semana. Lá, acompanhada de uma equipe da Amorim Filmes, grava programa para a série Bela Raízes que irá ao ar pelo Canal Futura.

Uma das mais conhecidas apresentadoras de TV paga do país, Bela Gil trabalha sempre com consumo consciente, alimentação saudável voltada para produtos orgânicos e aproveitamento dos saberes ancestrais do povo brasileiro. Sua vinda ao Acre busca resgatar um pouco dessa cultura através dos povos indígenas da região do Tarauacá-Envira.

O Bela Raízes, de acordo com material de divulgação da produtora Amorim Filmes, responsável pelo projeto, é uma série de 13 episódios de 13 minutos que pretende oferecer caminhos alternativos para lidarmos com a saúde de forma integral.

“A chef de cozinha natural Bela Gil será a protagonista da série. Ao longo dos episódios, ela viajará por todas as regiões do Brasil para conhecer pajés, curandeiras, raizeiras e diversos outros representantes de comunidades tradicionais, enfim lideranças femininas que mantém essas tradições vivas. Bela vai visitar quilombos isolados, populações ribeirinhas e indígenas, entre outras, para descobrir como os costumes antigos, a medicina tradicional, o preparo dos alimentos e a escolha dos ingredientes interfere na saúde dessas pessoas”, destaca.

No domingo, Bela Gil postou algumas fotos de sua visita ao Acre. A fotógrafa Talita Carvalho, que acompanha a jornada da chef de cozinha no Estado, também fez publicações sobre a viagem.

Laura

A empresária Juliana Vellegas e o marido Marcos Santana reuniram amigos no domingo para comemorar os dois aninhos da filha Laura. O tema foi Masha e o Urso e Laura, super conhecida dos seguidores da mãe nas redes sociais, fez muito sucesso nas postagens com seu jeito irreverente e independente de ser.

Juh Vellegas e Marcos Santana com os filhos Thor e Laura na festinha em comemoração aos dois anos da caçula

Pablo Charife com o casal Juh Vellegas e Marcos Santana

Chuva

Faz tanto tempo que não chove no mês de agosto que até desacostumados com essa alegria. Os dois últimos dias foram de chuva intensa no Acre. Bom para irrigar a terra, para lavar a alma e nos lembrar dos bueiros obstruídos e que necessitam da interferência urgente do poder público.

Lançamento

Empresária Joelma da Jorge Cosméticos realiza amanhã, no La Nonna, mas uma super festa de lançamento de novos produtos para o cabelo. Bom gosto e alegria não lhe faltam. Na quarta-feira conto mais sobre o evento.

Diária

Como expliquei aqui na semana passada, a partir de hoje a coluna vai ser diária. Conto com vocês para me ajudarem a ter sempre bom conteúdo.

Boa segunda!!