Assembleia Legislativa do Acre terá 18 candidatos por vaga; Câmara dos Deputados, 10

Após o Acre ter 2016 e 2017 com números recordes em sua taxa de homicídios, 2018 vem apresentando redução. De acordo com dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), entre 1º janeiro e o último 16 de agosto, 279 pessoas foram assassinadas no estado. No mesmo período do ano passado, foram registrados 300 assassinatos – uma redução de 7%.

Depois de ter ficado como a capital mais violenta do país em 2017 (com taxa de 83,7 mortes por 100 mil habitantes), Rio Branco também tem queda em sua taxa de homicídios. A cidade registrou, até essa quinta, 162 vítimas de homicídio; no mesmo intervalo de tempo de 2017 foram 190 (-14%).

Agosto de 2018 também tem registrado menos mortes do que o do ano passado; foram 18 nessa primeira quinzena, contra 25 de um ano atrás (-28%). Em Rio Branco são 11 contra 16 neste mesmo comparativo – queda de 31%.

No ano passado, a taxa de homicídios acreana foi de 63,9 assassinatos para um conjunto de 100 mil habitantes – aumento de 41% na comparação com 2016. Essa elevação colocou o estado como o segundo mais perigoso entre os 27 pesquisados.

O campeão é o Rio Grande do Norte, com 68 homicídios para 100 mil moradores. A terceira posição é do Ceará – 59,1 assassinatos/100 mil. Os dados são do Anuário da Segurança Pública, desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado no último dia 9 de agosto.