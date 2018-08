Traficante que levaria droga no estômago para Paris é preso na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na noite desta sexta-feira (18), um homem de 23 anos pelo crime de tráfico internacional de drogas ao ser flagrado com produto entorpecente sendo transportadas no estômago.

A prisão do suspeito de origem do estado Maranhão aconteceu no km 146 da BR-317, dependências do município de Capixaba.

De acordo com o informado pela PRF, o indivíduo vinha em um veículo táxi da Bolívia quando foi abordado pela polícia e aparentou nervosismo durante as perguntas e revista preventiva. Ele foi levado a uma unidade de saúde e o exame de raiogx mostrou que ele transportava cocaína pura no estômago distribuídas em nove cápsulas.

Perguntado sobre o seu destino, o homem respondeu que teria que entregar a droga em Paris, na França, mas, não informou quanto receberia pelo transporte. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao prédio da Polícia Federal em Rio Branco.