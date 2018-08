Prefeitura de Brasiléia realiza obra de drenagem na Rua Aurita Barroso

Hamburguerias, hotel para cachorro ou serviços de estética. A lista de negócios inovadores, criados por pequenos empreendedores no Brasil e no mundo, é extensa e comprova: para empreender com sucesso é preciso ser original. Um estudo elaborado pelo Sebrae revelou que os empreendimentos que promovem saúde, inovam na oferta de alimentos e oferecem serviços ligados à beleza estão entre os mais prósperos para este ano.

Na hora de mapear os negócios promissores de 2018, o Sebrae analisou os segmentos com maior taxa de expansão nos últimos anos. Entre 2013 e 2017, o serviço ambulante de alimentação e o fornecimento de alimentos preparados para consumo das famílias cresceram 24% ao ano. Outro setor que deve atrair novas empresas é a construção – com destaque para atividades de pequenas reformas, instalação, manutenção elétrica e serviços de pintura.

O que movimenta esse mercado de novos negócios são os novos consumidores. Hoje as pessoas têm um número menor de filhos, mais gente vive sozinha, as mulheres estão bem preparadas e trabalham fora de casa e existem mais casais com renda dupla. Todas essas transformações estão começando a ser captadas pelos empreendedores que, atentos ao futuro, vêm criando produtos e serviços que atendem às necessidades e desejos desse novo público.

A paulista e bibliotecária Karina La Farina, de 27 anos, e o analista de telecomunicação Cauê La Farina, de 32, são irmãos e levaram para a noite soteropolitana um negócio bem diferente. Quando ainda moravam em São Paulo, os dois costumavam frequentar luderias – bar especializado em jogos de tabuleiro – e quando chegaram em salvador sentiram falta de um ambiente parecido. “Existem opções para quem quer curtir a noite em Salvador, mas é tudo muito limitado, sem muita diversidade”, explicou Karina.

Apesar de sentir falta de um dos seus hobbies favoritos, Karina nunca tinha pensando em abrir um negócio. A dificuldade financeira foi a mola propulsora. “A necessidade veio e, com isso, a ideia. Eu pensei: gosto de jogar e de partilhar esse momento com meus amigos, as pessoas também podem gostar disso”. Depois que amadureceu sua ideia, Karina foi em busca de conhecimento e especialização. Leu bastante, fez cursos no Sebrae, viajou, pesquisou sobre negócios parecidos, conversou com muita gente e –acredita – todo este investimento tem feito com que o negócio desse certo. “Um empreendimento como esse, era o que Salvador precisava”, assegurou.

Hoje, o desejo de Karina se tornou real. O Bar São Jogue já está em pleno funcionamento e apresenta muitas curiosidades além do nome tão criativo. “Nós temos dois cardápios, um de comida e outro com os jogos disponíveis. Além disso, nossas comidas são bem diferentes. As batatas tem molho, só que de uma forma bem exagerada”, contou Karina. O bar começou as atividades com 120 jogos no cardápio mas, quase toda semana, chega novidade.

Na cabeça da galera

A história de Mery Monteiro é diferente da de Karina. Formada em processamento de dados e com MBA em Gestão de Negócios, o conhecimento da empresária garantiu inovação a serviços e talentos que vieram de família. Sua mãe sempre foi dona de um espaço de beleza e, desde pequena, Mery e suas três irmãs acompanhavam de perto a rotina do salão. Quando cresceu, Mery teve a ideia inovadora de abrir o primeiro salão infantil da Bahia. “O meu primeiro negócio foi em 1996, há 21 anos”, contou Mery.

Há 11 anos, ela decidiu inovar mais uma vez e lançou o “Miau” um salão que proporciona corte de cabelo e diversão para os clientes mirins. “Nosso espaço é bem colorido, temos vários brinquedos para os pequenos e eles também pode jogar videogame com jogos bem atualizados enquanto cortam o cabelo”, explicou a empreendedora. A mais nova novidade da empresa é a Barbearia Miau, um salão para toda família que proporciona praticidade para os pais. “Apesar de trabalhar com o público adulto, nossos profissionais têm como foco principal as crianças. Eles são totalmente qualificados e muito cuidadosos, até porque as crianças choram e, na maioria das vezes, não se sentem confortáveis para cortar o cabelo”. O próximo passo de Mery é investir em franquias. O novo projeto já está sendo formatado.

Assim como Karina, Mery nunca teve medo. “Ser empreendedor é uma coisa que nasce com a gente. Se eu nascesse de novo, escolheria esse caminho. Isso faz parte da minha essência. Gosto de empreender”. Mery também acredita que essa é a melhor forma de estimular os jovens a entrar mais cedo no mercado de trabalho. “A profissionalização dos jovens é algo muito importante. Tem muitos cursos legais sendo oferecidos. É necessário fazer uma graduação e se especializar cada vez mais, mas sinto que podemos olhar para os jovens que acabaram de sair do ensino médio e estimulá-los desde então”, concluiu Mery.

Outra forma de empreender é investindo em negócios 100% digitais. Lojas virtuais não têm custo com espaço físico, dispensam equipe de vendas no local e, muitas vezes, têm potencial para atender o país inteiro e até mesmo o exterior.

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil