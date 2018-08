Gladson recebe pintura indígena e apoio de etnias na aldeia Pynoia na BR-364

Os comerciantes da Estação Experimental e Tangará reivindicaram o retorno do Banco do Brasil e de uma agência dos Correios ao candidato a governador, Coronel Ulysses Araújo, durante visita realizada aos eleitores, neste sábado (18).

A mobilização que começou com uma caminhada no Mercado Municipal da Estação, na Avenida Ceará, conversando com os eleitores. “As pessoas estão nos recepcionando muito bem. Todos com um sentimento de mudança, uma mudança verdadeira, que inclui Bolsonaro e Coronel Ulysses. Também ouvi a demanda da comunidade que é o retorno do Banco do Brasil para o bairro da Estação e é uma reivindicação dos comerciantes locais, além de uma unidade dos Correios”, afirmou Coronel Ulysses.

Participaram da caminhada o candidato a vice-governador, o empresário Réssini Jarude, e o candidato a Senador, o advogado Paulo Pedrazza. No domingo, Coronel Ulysses se encontrará com eleitores no Mercado dos Colonos e realizará visitas.