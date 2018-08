Entre candidatos ao Senado, Bittar e Ney são os que mais evoluíram em patrimônio

A polícia civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE), apresentou na manhã deste sábado, 18, os membros de uma quadrilha acusada de vender drogas sintéticas para usuários das principais boates e festas raves no Estado do Acre. Eles eram responsáveis por manter a distribuição da droga LSD e do Skunk para os financiadores do tráfico que seriam pessoas influentes da capital.

Através de uma minuciosa investigação, o delegado Pedro Resende afirmou que a polícia fez uma busca e apreensão na casa de Paulo Henrique dos Santos Sampaio, que fica no bairro Morada do Sol. um das localidades de Alto Padrão de Rio Branco. Na abordagem, os agentes encontraram R$ 18 mil só em papel LSD e mais 4 quilos de Skunk, que é uma espécie de maconha geneticamente modificada. O valor dessa droga modificada no mercado vale quase R$ 50 mil, segundo a polícia. Cerca de R$ 3 mil em dinheiro também foi apreendido juntamente com um veículo.

Além de Paulo, considerado como o líder da quadrilha, também foram presos Lucas Vinicius Nunes de Almeida e Wendel Mateus Ribeiro da Silva.

Segundo Pedro Resende, responsável pela operação, o celular do Paulo não parava de tocar devido vários jovens da alta sociedade acreana buscando comprar ilícitos. A polícia informou que fará um levantamento minucioso para identificar essas pessoas no intuito de obter maiores esclarecimentos.

Ainda segundo investigações, a quadrilha liderada por Paulo era responsável por enviar drogas inclusive para os Estados Unidos. A DEA, órgão da polícia federal americana encarregada da repressão e controle de narcóticos já foi notificada sobre o caso.