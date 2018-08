Promessa não cumprida por Sebastião, ponte de Rodrigues Alves na agenda de Gladson

O candidato ao governo do Acre pela Frente Popular, Marcus Alexandre Viana (PT), cumpre agenda nesta sexta (17) e sábado (18) nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O petista tomou café da manhã no Mercado do Peixe e visitou comerciantes do área central de Cruzeiro do Sul, nas primeiras horas desta sexta. Ele também esteve reunido com a comunidade do Projeto Santa Luzia no Ramal 3.

Entre os compromissos do candidato no Juruá, estão reuniões e lançamentos de candidaturas proporcionais, encontros com lideranças comunitárias e sindicais e inaugurações de comitês de campanha.

Marcus Viana cumpre agenda no Juruá acompanhado dos candidatos ao Senado de sua coligação, Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT).

Cruzeiro do Sul é o principal alvo de ação da candidatura petista como forma de tentar reduzir a vantagem de seu concorrente na disputa, o senador Gladson Cameli (PP), cuja base são os municípios do Juruá. A região concentra o segundo maior colégio eleitoral do Acre.