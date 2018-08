Postos de saúde abrem hoje para vacinar contra sarampo e pólio

Uma frente fria chega no Acre neste começo de semana e muda o tempo em todo o estado. A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto em todas as áreas, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens, com o tempo fechando completamente no decorrer do dia e previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Há possibilidade de chuva forte em todo o estado. Esta frente fria traz mais um evento de friagem ao estado. A friagem virá com intensidade moderada e será sentida em todo o estado, sendo que nas cidades do Vale do Acre, na capital e no leste do estado ela ocorrerá a partir da tarde desta segunda-feira. Nas demais áreas a friagem será observada somente da noite em diante.