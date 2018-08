OPERAÇÃO MIDAS – MP faz nova denúncia contra Jackson Marinheiro, e grupo criminoso, incluindo um candidato a deputado estadual

A divisão de fundo eleitoral privilegiará caciques e políticos com mandato dentro do PT. Pelo menos é o que informam algumas lideranças petistas que ficaram insatisfeitas com os primeiros informes da executiva nacional sobre quanto cada candidatura ao Senado e a deputado federal terá disponível para gastar na campanha eleitoral que começou nesta semana nas principais cidades do Acre.

Segundo informações de cardeais petistas, o candidato à reeleição, o senador Jorge Viana, que conta com as bênçãos da executiva nacional do PT, contará com R$ 1.250.00,00. Enquanto para Ney Amorim, o partido deverá liberar apenas R$ 250 mil, fato que gerou desconforto para as tendências que apoiam a candidatura do deputado estadual que se aventura no campo majoritário.

Os candidatos à reeleição de deputado federal, Léo de Brito, Raimundo Angelim e Sibá Machado devem embolsar R$ 900 mil cada. Para algumas lideranças políticas petistas, aconteceu o que era previsto na criação do “Fundão”, quando foi levantada a tese que o fundo eleitoral poderia favorecer apenas aos caciques com mandato que passariam a contar com a maior parte dos recursos.

Outra ponto questionado é que os candidatos a deputado estadual não participam da divisão do fundo criado para financiar candidaturas depois que as doações de empresas foram proibidas pelos inúmeros escândalos de corrupção que geraram em um passado recente. Os petistas que disputam os mandatos de deputado estadual terão que recorrer aos candidatos a deputado federal.

Procurado pela reportagem, o presidente regional do PT, André Kamai disse que a questão sobre a divisão dos recursos do fundo eleitoral ainda não foi definida em nível local. Ele destaca que a informação que foi repassada à reportagem foi ventilada pela executiva nacional, mas que não se sabe ao certo qual o valor que será enviado para o partido no Acre e não se tem detalhes da divisão.

O dirigente calcula que as candidaturas ao governo e ao senado deverão receber entre R$ 1,2 e R$ 1,5 milhão. “O valor não está dividido ainda. Eles vão fazer a divisão. Ainda não temos a definição, mas os senadores com mandato devem receber um percentual maior. Nos próximos dias chegaremos a uma definição e as informações serão públicas para consulta do eleitor”, diz André Kamai.

A reportagem obteve a informação que a candidatura ao governo do Acre pelo PT deverá ficar com 20% do valor do fundo eleitoral. “Questionado, André Kamai disse que é aproximadamente este o percentual, mas que o partido deverá se reunir e discutir como ocorrerá a aplicação dos recursos destinados pela executiva nacional para as candidaturas do PT no Estado.