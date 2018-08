Gladson e Marcus prestigiam candidatos a deputado estadual em busca de futuro apoio

Os dois candidatos ao Governo que lideram as pesquisas de intenções de votos estiveram em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima para participarem dos lançamentos das candidaturas a deputado estadual de Nicolau Júnior (PP) e Jonas Lima (PT). Os dois eventos receberam grandes públicos, na noite de sexta-feira, 17. A participação dos majoritários ao Governo e ao Senado da FPA e da oposição atraiu a atenção dos militantes nos dois municípios do Juruá.

No lançamento da candidatura de Jonas Lima, que concorre à reeleição, Jorge Viana (PT), que disputa o Senado novamente, ressaltou a importância do evento. “É uma campanha muito curta. Por isso, optei em conversar com as lideranças políticas e a população nas ruas. Acredito que alguns vão optar em abusar do poder econômico, mas temos que abusar é de conversar com as pessoas. Principalmente quem tem serviços prestados e uma história de realizações ao povo do Acre. Essa é uma agenda boa porque o Jonas é uma liderança importante na região. Então nos juntamos à militância para prestigiar o evento,” disse ele.

Marcus Alexandre, candidato a governador, ressaltou o tempo que tem se dedicado a conversar com os moradores do Juruá. “Já passei um longo período por aqui. Fiz agendas em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, Porto Walter e Thaumaturgo. A campanha começou e estamos participando dos lançamentos de candidaturas como a do Jonas que é um político do Juruá. Conseguirmos uma boa bancada na ALEAC é a garantia da governabilidade. Porque os atos do futuro governador precisam do amparo legal e para isso é preciso ter uma bancada de apoio legislativo,” ressaltou.

Jonas falou dos propósitos da sua candidatura. “Estou levando uma proposta para os setores sociais, sindicatos e cooperativas. Tenho feito esse trabalho muito forte nos meus mandatos ajudando as pessoas que menos têm,” apregoou.

O atual presidente da ALEAC e candidato ao Senado, Ney Amorim, ressaltou a importância do parlamento estadual. “Ver um evento como esse realizado pelo Jonas Lima nos enche de orgulho. São os candidatos a estaduais que criam as agendas para os majoritários. Isso nos possibilita fazer boas reuniões e caminhadas,” afirmou.



Gladson em busca de apoio para Reforma Administrativa

Durante o lançamento da candidatura à reeleição de Nicolau Júnior (PP), em Cruzeiro do Sul, estiveram presentes os majoritários Gladson Cameli (PP) e os postulantes ao Senado Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB). Os oposicionistas lotaram o espaço da Musical Clube.

Gladson Cameli, que disputa o Governo, destacou a importância da sua coligação conseguir a maioria dos deputados estaduais na próxima legislatura. “Tenho feito agendas muito produtivas no Juruá. Estamos participando dos lançamentos dos nossos candidatos a deputado estadual, como a do Nicolau Júnior. Tenho visitado as pessoas nos municípios e conversado sobre os problemas que enfrentam e que dependem do Estado. Sinto que as pessoas querem uma mudança e uma alternância de poder. Se eu vencer a eleição e tiver uma bancada representativa de deputados estaduais na ALEAC poderei ter paz e sustentação para fazer uma reforma administrativa no Estado. Tenho dito que vou governar com todos, respeitando cada poder. Se defendo a democracia tenho que praticá-la. Quero fazer um governo de diálogo, caso a população me conceda a vitória em 7 de outubro,” garantiu Cameli.

Por sua vez, Nicolau prometeu a continuar trabalhando pela população do Juruá e ser um representante das aspirações dos mais humildes. O candidato à reeleição ao Senado Sérgio Petecão (PSD) garantiu que tem ajudado todos as prefeituras do Juruá com emendas e recursos extra-orçamentários e se vencer continuará esse trabalho. Ele também se emocionou ao se referir ao carinho que tem recebido da população juruaense, mesmo sendo de Rio Branco. Por outro lado, Márcio Bittar (MDB), candidato a senador, afirmou que desde adolescente nas viagens que fazia com o seu pai conheceu todo o Acre e que irá ajudar a população do Juruá no processo de mudança que, segundo ele, está em curso no Estado.