Em novo vídeo, jovem pede desculpas às mulheres dos presos por ofensa

O candidato a governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), disse nesta quinta-feira, 16, em Cruzeiro Sul, durante seu pontapé inicial de campanha que a valorização policial e o combate ao crime organizado estão entre seus principais planos no projeto destinado à segurança do Acre, setor que enfrenta uma enorme crise por causa da violência e deve nortear o debate eleitoral em 2018.

“Na segurança estamos propondo uma atuação forte que passa pela valorização dos policiais e o combate implacável ao crime organizado. Já na saúde, precisamos de uma ação urgente para salvar vidas. E isso tudo, claro, só é possível num governo que pertença às pessoas e não apenas a um partido”, afirmou.

Cameli lembrou que sua campanha começou exatamente em Cruzeiro do Sul, sua cidade natal, lugar onde ele iniciou sua vida política.

O candidato do Progressistas salientou que vai adotar, como vem afirmando em encontros com empresários, o agronegócio como um dos meios para alavancar a economia do Acre.

“Não existe uma única principal proposta dentro do nosso Plano de Governo porque o nosso desafio é melhorar o Acre em todas as áreas. Mas, seguramente posso garantir que temos algumas grandes bandeiras para apresentar às pessoas. A primeira diz respeito a economia. Vamos trocar o modelo Florestania pelo desenvolvimento que gera emprego e renda para todos.”

Gladson tomou café da manhã no mercado municipal de Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, se reuniu com empresários em Cruzeiro do Sul e à noite teve encontro com candidatos a deputado estadual filiados a partidos de oposição.