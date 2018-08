A eleição do médico e deputado Jenilson é fundamental para boa política, diz Socorro Neri

O candidato a reeleição ao cargo de deputado estadual, Jenilson Leite (PCdoB) inaugurou na sexta-feira (17) seu comitê de campanha em Rio Branco, localizado na rua Leblon, próximo ao supermercado Pague Pouco.

Uma multidão de apoiadores da reeleição do médico e deputado, composto por líderes dos diversos seguimentos sociais da capital do Estado e de lideranças políticas da FPA, como exemplo, a prefeita de Rio Branco Socorro Neri, a vice-governadora Nazareth Araújo, a ex-deputada federal Perpétua Almeida que concorre ao cargo novamente, e o ex-deputado Moisés Diniz e atualmente diretor-presidente do DEPASA.

Com o lema “vamos juntos nessa caminhada”, Leite deu o primeiro passo para a conquista do segundo mandato com a inauguração do comitê de campanha na capital. Os comitês nas cidades do interior serão inaugurados ainda este mês.

Jenilson Leite agradeceu a presença de cada apoiador que compareceu no ato de inauguração e, também por mais uma vez abraçar ao projeto que não é apenas dele, mas de todos os que almejam representantes compromissados com um Acre melhor. “A presença de cada um de vocês significa dizer que fizemos um bom trabalho na primeira oportunidade que o eleitor acreano me concedeu, quero continuar lutando por um Acre melhor, fazendo com que o poder público chegue nos lugares mais longínquos do Estado, como temos feito durante esses quatro anos de mandato. Obrigado a cada um de vocês que mais uma vez abraçam o nosso projeto”, concluiu.

Em sua fala, a vice-governadora Nazareth Araújo (PT) ressaltou a importância da reeleição do Dr. Jenilson. “ A reeleição do Dr. Jenilson representa a defesa do sistema público de saúde do Estado, pois ele percorreu todos os rios, os ramais e a BR levando apoio e dignidade aos acreanos que mais precisam na área de saúde. Por isso é muito importante que ele seja reeleito, por tudo que ele fez e representa”.



Socorro Neri (PSB), prefeita de Rio Branco, clamou que a militância assuma, marquem no peito a candidatura, o retorno, a manutenção de Jenilson à ALEAC, pois ele é uma pessoa fundamental para a boa política.

Eleito três vezes deputado estadual, Moisés Diniz, destacou a trajetória política de Jenilson Leite, dizendo que desde jovem ele assumiu a postura de líder estudantil e da juventude de Tarauacá, depois foi estudar medicina em Cuba e voltou para ajudar o Acre. Diniz lembrou que o médico e Deputado Jenilson está usando o mesmo número na urna que lhe deu três vitórias.

No evento, além do pedido das lideranças políticas pedindo o retorno do médico à Assembleia Legislativa do Acre, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, Dr. Virgílio Prado, e o presidente do Sindicato de Enfermagem, Jebson Medeiros, pediram que o eleitor acreano reeleja o deputado que melhor representou a Saúde Pública do Estado, referindo-se a Jenilson Leite.