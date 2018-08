Três desafios fatais

A campanha finalmente chega às ruas. O senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) dá a largada com uma boa vantagem nas pesquisas, tendo na segunda colocação o candidato do PT, Marcus Alexandre. E bem atrás, na terceira colocação, a candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL). Três desafios estão lançados. O primeiro é Cameli ampliar a diferença e ganhar no primeiro turno. O segundo é para o candidato petista descontar a vantagem nestes pouco mais de quarenta dias que faltam para o término do período eleitoral, na eleição mais difícil que travou na sua carreira política. E o terceiro desafio é para o Coronel Ulisses buscar a polarização até o meado de setembro. Um fato novo relevante terá que acontecer para que consiga emparelhar no pelotão de cima e ir ao segundo turno. Se até a primeira quinzena de setembro as pesquisas continuarem no mesmo patamar, a polarização Cameli e Marcus não será quebrada. E até lá também poderemos ter uma visão se a decisão acontecerá ou não em turno único.

QUEBRANDO TABUS NA IMPRENSA

O AC24horas, campeão de acessos no Acre, estará trazendo uma inovação nesta eleição, como forma de colaborar para que o eleitor conheça as propostas de cada candidato ao governo, com sabatinas pelos jornalistas do Site. Começa na segunda-feira ás 19 horas e 30 minutos, ao vivo, e pela ordem do sorteio a primeira entrevista será com o Coronel Ulisses Araújo (PSL). É uma maneira de colaborar para aclarar a disputa eleitoral. Estaremos entre os entrevistadores.

NÃO GOSTOU NEM UM POUCO

A coluna tem informação de que o governador tem manifestado aos assessores mais próximos o seu descontentamento com as alianças que o candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), está fazendo com prefeitos da oposição. O clima dentro do PT, por conta disso, não é dos melhores.

NÃO FICARÁ SÓ NISSO

E pelo visto o governador terá mais raiva nos próximos dias. O novo roteiro do candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), não ficará restrito à aliança com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), a praticamente certa com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PATRIOTAS) e há uma conversa engatilhada com o prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD). Ao que se vê a disputa do Senado está mais interessante que a de governo.

LEI DO MURICI

No PT acontece algo novo, a adoção da famosa “Lei de Murici”, em que cada um que cuide si.

BARBIESE BAQUEADAS

Com a campanha nas redes sociais veio também o lado cômico. O uso do programa de computador Photoshop, que retoca fotos, tira rugas, tem causado gargalhada. Candidatas baqueadas pelo tempo estão aparecendo nos santinhos com as feições da boneca Barbie de tão esticados estão seus rostos. Algumas ficaram irreconhecíveis, tal a transformação. Longe de se tornarem mais bonitas, ficam risíveis. Estão virando piadas na eleição.

OS HOMENS TAMBÉM USAM ARTIFÍCIO

Os candidatos homens, com a idade madura, também aparecem nos seus santinhos com feições de adolescentes. Correm o risco de não serem reconhecidos pelos eleitores.

NEM BOLA

O que se tem notado também nas propagandas políticas é que a fidelidade partidária tem sido chutada para longe. Muitos dos candidatos colocam, por exemplo, o nome de apenas um candidato a senador. Se isso acontece de público, imagine o que não ocorre nos bastidores.

MARCUS, BOLSONARO E O GENERAL

Na propaganda do candidato a deputado federal, Lira Xapuri (PRTB), aparecem juntos à sua foto, o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), seu vice General Mourão, e o candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre (PT). A coerência ideológica foi para o ralo.

CAMPANHA ARRUMADA

A campanha começou nas ruas e com mais vigor nas redes sociais. Dos chamados partidos nanicos uma das campanhas mais arrumadas na coligação do PV é a do Juiz de Direito aposentado, Pedro Longo (PV). O seu currículo tem favorecido em muito sua candidatura.

GUERRA JURÍDICA

Mal a campanha começou e já existem na justiça eleitoral, várias denúncias contra candidatos.

O TEMPO É DE LAVA JATO

Os candidatos que costumam fugir das regras tradicionais de uma eleição atentem para o fato que esta será uma disputa eleitoral sob a sombra da Lava Jato e do seu vento moralizador.

CURIÓ DE MUDA

O presidente do MDB, Flaviano Melo, está igual curió em muda e não dá um pio sobre a fritura que o candidato ao Senado do partido, Márcio Bittar, sofre internamente. Como Flaviano é candidato à reeleição, não esperem que abra o bico e proteste. Não quer perder aliados.

M QUE PESE A AÇÃO

A polícia está direto nas ruas, prende muitos marginais, elucida crimes, tem a feito a apreensão de drogas e armas, mas em que pese esta ação contínua, a Segurança Pública será um dos motes principais desta campanha pelos candidatos da oposição, porque permanecemos a ter a Capital mais violenta do país. Será um tema ácido para os candidatos majoritários da FPA, porque a situação acontece num governo do PT, o principal partido da coligação. E não há nenhuma esperança que o atual contexto de uma população acuada se reverta até a eleição. E como são fatos que mexem com o cotidiano não há como esconder.

SOBROU PARA O VERDE

O descontentamento também sobrou para os petistas mais radicais por conta da escolha da cor verde para a campanha do candidato Marcus Alexandre (PT). Alguns, protestaram nas redes sociais por o vermelho, tradicionalmente, a cor das campanhas petistas, ter sido jogado no lixo.

VERGONHA DO VERMELHO

A questão é que em eleições passadas, quando o PT era novidade, vestir vermelho era moda e dava status. Com o desmoronamento moral do PT, todos querem se descolar do vermelho. No próprio Plano de Governo do Marcus Alexandre, ele fala em uma “reconstrução” do Estado.

Campanha na rua

O senador Jorge Viana (PT) voltou aos primórdios do PT e ontem estava nas ruas de Cruzeiro do Sul distribuindo a sua propaganda. Promete uma campanha de parceria com os candidatos proporcionais, mas ressalvou: “tudo dentro da legalidade, não vou entrar ficha- limpa e sair ficha-suja da campanha”. Promete uma atuação descolada e de conversas com a população.

VAQUINHA LEITEIRA

Para arrecadar fundos de campanha, diz o senador Jorge Viana (PT), que vai fazer uma “vaquinha” pela internet e tentar chegar a um teto de doações em torno de 300 mil reais.

SAINDO DA TOCA

Pela primeira vez desde que saiu do governo o ex-governador Binho Marques (PT) deu uma entrevista à imprensa. Sairá domingo, no “Bar do Vaz”, falando da sua administração.

UM DETALHE A SE REVELAR

O assunto não virá na entrevista do ex-governador Binho, mas uma coisa puxa a outra. A coluna revela o real motivo do seu rompimento político com o atual governador: a demissão pelo Binho do jornalista Washington Aquino, que como assessor, fazia críticas ao seu governo.

AFINADO COM OS EVANGÉLICOS

O deputado federal Alan Rick (DEM) é um dos candidatos à Câmara Federal dos mais afinados com a pauta evangélica de defesa da vida, contra o aborto, identidade de gênero e contra o casamento gay. Disputa a reeleição com uma base mais ampla neste segmento religioso.

APOIO FECHADO

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, uma das melhores avaliadas nas pesquisas, tem candidatos definidos para apoiar nesta eleição: deputado federal Léo de Brito (PT) e a deputada estadual Leila Galvão (PT). É democrática nas relações políticas, mas é partidária.

O QUE É A POLÍTICA!

A maior torcida hoje na cúpula do PT é no sentido que o candidato ao governo, Ulisses Araújo (PSL), chegue ao final da eleição com pelo menos 10% nas pesquisas, como forma de jogar a eleição ao segundo turno. Pelo fato do PT ser governo, acha que o segundo turno é favorável.

MÃOS EXPERIENTES

O canal de comunicação com os órgãos de imprensa do candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTA), estará nas mãos experientes da jornalista Silvânia Pinheiro. É muito bem relacionada com a categoria de jornalistas, já foi Editora de vários jornais de Rio Branco.

PARA GANHAR NO PRIMEIRO TURNO

A meta da equipe que cerca o candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), é que decida a eleição já no primeiro turno. O que tem motivado este otimismo são as pesquisas internas. A avaliação é que já nas próximas rodadas de pesquisas aumentará sua vantagem.

CAMINHO ERRADO

O deputado Jonas Lima (PT), quando ataca na tribuna da ALEAC, o candidato ao governo Gladson Cameli (PROGRESSISTA) por ter berço em uma família rica, comete o mesmo erro que cometeu o PCdoB com a história de “riquinho” na disputa do Senado, que só o favoreceu.

META POLÍTICA

O candidato á reeleição, deputado Heitor Junior (PODEMOS), diz que tem trabalhado para ser o mais votado da coligação PODEMOS-PRB-PROS. Avalia que ampliou muito sua base de apoio. O Heitor tem sido um dos bons deputados desta legislatura.

REPETINDO O SUCESSO

O candidato ao Senado, Sérgio Petecão (PSD), manterá a música de campanha que foi o hit da última eleição, com o refrão que, “com Petecão, quem ganha é o povo”, atualizando apenas a letra para o atual contexto da disputa. Petecão apareceu na última pesquisa liderando.

DIFICILMENTE ESCAPA

Na chapa da coligação do PDT para deputado estadual, que pode eleger dois nomes para a ALEAC, dificilmente, uma das vagas não será ocupada pelo candidato Gêmil Junior (PDT). É candidato do Pastor evangélico mais pé quente, Agostinho Gonçalves, da Batista do Bosque.

NEM SÓ NA CLASSE MÉDIA

Falando de eleição do Senado, ontem peguei um táxi e como sou conhecido o assunto descambou para a política. Muito falante, o motorista externou que só tem um candidato até agora definido: “o Minoru”. E ainda explicou o voto: “é um professor”. Pelo visto, o Minoru não está bem só na classe média e no meio universitário. Confesso ter ficado surpreso.

VISUAL DE CAMPANHA

Em meio a um discurso entusiasmado o candidato ao governo pelo PT, Marcus Alexandre, apresentou ontem a sua marca visual da campanha, com a confirmada mudança da cor nas suas peças publicitárias, do tradicional do vermelho petista de outras disputas, trocado pela cor verde. A ala mais radical andou trancando a cara, pois, queria manter o vermelho do Lula.