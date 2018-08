Pesquisa do IBOPE para governador e senador deverá ser divulgada dia 22

A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará realizando no próximo sábado (18), a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo, paralisia infantil e realizando atualização das cadernetas de vacinação das crianças de 1 ano a menores de 5 anos.

Na ocasião será ofertada todas as vacinas do calendário básico para as crianças, jovens, adultos e idosos, além de ofertar também PCCU com profissionais capacitados para realizar os procedimentos. O objetivo é atender toda a população que não podem ir as unidades de saúde, em especial as crianças menores de 5 anos para tomar a vacina da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

O secretário municipal de saúde, Francisco Borges, falou a respeito da ação. “Nós já estamos comunicando a todos os pais e responsáveis pelas crianças dos municípios para estarem levando os seus filhos para tomar a vacina, já estamos com uma equipe realizando atendimento na zona rural há1 mês. E no sábado será realizado o dia D da

campanha de vacinação onde todas as unidades estarão abertas”, informou Borges.

Para alcançar cem por cento da cobertura vacinal em Brasileia a secretaria municipal de saúde tem que vacinar 1749 crianças, ao todo já foram vacinadas 42% equivalente a 735 crianças.

Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo se estenderá até o dia 31 de agosto e pretende vacinar 11,2 milhões de crianças. O dia D de mobilização nacional será sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos estarão abertos no país. A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças, para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil.