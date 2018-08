Entre candidatos ao governo do Acre, Janaína Furtado é a única deferida pelo TRE

O governador Sebastião Viana comemorou com a velha frase “Lula livre” a aparição da foto do ex-presidente Lula no sistema do TSE. O petista foi registrado como candidato na quarta-feira e consta no site do Tribunal Superior Eleitoral como cadastrado e ainda aguardando julgamento.

A publicação do governador do Acre em sua sua fanpage em apoio ao petista gerou reação imediata de xingamentos de internautas seguidores da página de Sebastião Viana.

A postagem foi feita na manhã desta sexta-feira, 17. Até as 15h havia registro de 141 reações de curtidas e rejeições à postagem, além de 78 comentários, a maioria esmagadora repudiando o apoio do governador a Lula.

“Governador humorista, ficha suja o presidiário. Lula preso até 2030”, comentou o internauta André Gois

“E a sua preocupação com a Segurança no Estado, cadê?”, questinou Djhodison Castro.

O ministro Luís Roberto Barroso é o relator do pedido de registro de candidatura à Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.

Após o registro, a procuradora-geral da República Raquel Dodge pediu a impugnação da candidatura de Lula argumentando que o petista não pode concorrer à eleição porque é inelegível conforme a Lei da Ficha Limpa.