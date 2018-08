Cinco têm candidaturas indeferidas pelo TRE; MP Eleitoral pede impugnação de coronel dos Bombeiros

O candidato da Frente Popular do Acre (FPA) ao governo, Marcus Alexandre Viana (PT), inaugurou no início da noite desta quinta-feira (16) o comitê central de sua campanha em Rio Branco.

O evento teve como pontos principais a ausência dos irmãos Jorge e Sebastião Viana, o nome do ex-presidente Lula omitido dos discursos, e críticas feitas pelo petista, de forma indireta, a seu concorrente, Gladson Cameli (PP).

“Eu vejo muitas pessoas falando em mudança. Eu também quero, mas eu quero a boa mudança, não quero a mudança para pior. Eu não quero que façam com o Acre o que fizeram com o Brasil”, disse o candidato governista.

Marcus Viana afirmou que seu concorrente apresenta um discurso vazio, e que está “pregando o ódio”. “Estão querendo mudança por mudança.” Citando governos passados da oposição, o petista afirmou que quando tiveram a oportunidade, não contribuíram para o crescimento do Acre.

O candidato voltou a criticar a atitude de Gladson Cameli de “terceirizar” a entrega de seu pedido de registro de candidatura junto ao TRE. “Eu não terceirizo decisões. Eu não terceirizo momentos importantes, não”, disse.

Em uma provocação ao concorrente, afirmou esperar que Cameli “não terceirize o debate dessas eleições”. “Eu espero que eles venham para o debate, que venham discutir o presente e o futuro do nosso estado.”

Sobre o plano de governo do adversário entregue ao TRE, apontou falhas e declarou que pontos importantes do documento precisam passar por escrutínio. “Tem um bocado de coisa que ele vai ter que se explicar [sobre o plano], mas isso vamos deixar lá para o debate.”.

A solenidade contou com a participação dos candidatos proporcionais da FPA e seus militantes. Além de Marcus Viana, outro majoritário que esteve presente foi o candidato ao Senado Ney Amorim (PT). Outra autoridade presente foi a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

Chame o verde trabalhador

Além de inaugurar o comitê, o evento serviu para fazer a apresentação da identidade visual e do jingle da campanha do petista. Se em sua primeira campanha de 2012 para prefeito de Rio Branco Marcus Viana trocou o vermelho do PT pelo amarelo, agora seus marqueteiros escolheram o verde.

Das últimas disputas eleitorais, foi aproveitado o clássico mote “chame, chame”, que acabou ficando colado à imagem do candidato. Desta vez, outro termo que tentam unir ao petista é trabalho. “Chame Quem Trabalha”, é a marca do material publicitário.

Se há uma tentativa de desvencilhar Marcus Viana de algo, é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo preso teve sua candidatura registrada pela cúpula nacional do PT no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto no comitê central quanto nas páginas oficiais de Marcus nas redes sociais não há referências a Lula.

As ausências do governador Sebastião Viana (PT) e do senador Jorge Viana (PT) foram justificadas pelo fato de ambos cumprirem agenda no Vale do Juruá. Na noite desta quinta, Marcus Viana também viaja para a região.