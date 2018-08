Candidatos ao Governo e ao Senado permanecem em campanha no Juruá

Mesmo depois de encerrado o Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, alguns dos principais candidatos majoritários permanecem na região. Gladson Cameli (Progressistas), candidato ao Governo, que é filho do Juruá, tem visitado comerciantes de Cruzeiro, Rodrigues Alves e Mâncio Lima e falado do seu programa de recuperação econômica do Estado. Também tem participado de lançamentos de candidaturas a deputado estadual da sua coligação. Ele chegou no domingo, 11, mas permaneceu dois dias retirado estudando o seu plano de Governo para participar de sabatinas e debates na mídia. Participou do Novenário e segue com agenda intensa na região. Marcus Alexandre (PT) participou de reuniões logísticas de campanha com membros da FPA em Cruzeiro do Sul. Ele não saiu na procissão, mesmo porque é evangélico, mas visitou os organizadores do Novenário e se comprometeu a continuar a investir no evento caso seja eleito. O candidato ao Governo do PT voltou na noite do Novenário para Rio Branco para lançar o seu comitê, mas está outra vez no Juruá, desde sexta, dia 17, onde participar do lançamento da candidatura a deputado estadual de Jonas Lima (PT), em Mâncio Lima. Jorge Viana (PT) também está com programação intensa no Juruá desde a última noite do Novenário. Tem visitado famílias, participado de corridas com esportistas em Cruzeiro do Sul e conversado com a população nas ruas dos municípios da região. Jorge ficará até sábado, 18. Sérgio Petecão também continua em campanha no Juruá depois de participar do Novenário. Inaugurou o seu comitê no centro de Cruzeiro do Sul e tem feito reuniões constantes com os seus colaboradores.

Presente

A candidata a deputada federal Mara Rocha (PSDB) também esteve no Novenário de Nossa Senhora da Glória. Mas como é evangélica preferiu não participar das celebrações religiosas. Ela, no entanto, conversou com os comerciantes que estavam no arraial promovido pelo SEBRAE durante o evento.

Juruá forte

Se a gente for analisar o Juruá tem fortes candidatos a deputado federal com bases na região. Jéssica Sales (MDB) disputa a reeleição. Também Rudilei Estrela (Progressistas) está fazendo campanha constante na região. Henrique Afonso (PV) sempre se elegeu com a maioria dos seus votos do Juruá. César Messias (PSB) tem forte memória eleitoral porque já foi prefeito de Cruzeiro e vice-governador do Estado. Fernando Melo (PROS) é filho de Cruzeiro do Sul e tem bases no município. Perpétua Almeida (PC do B) é nascida em Porto Walter e também esteve presente no Novenário. Outro que deve ter muitos apoios no Juruá é Raimundo Angelim (PT) que tem a sua esposa nascida em Cruzeiro do Sul.

Beliscando

Mas certamente nessa difícil disputa para deputado federal candidatos de outras regiões devem fazer campanha intensa no Juruá para “beliscar” alguns votos. Alan Rick tem sido presente e criou uma boa base na região. Sibá Machado (PT) terá o apoio do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT) e deve ser bem votado. Silvia Monteiro (PMB) trabalhou muito na região nos tempos que foi subsecretária de Pequenos Negócios e conseguiu criar uma base, sobretudo, entre as mulheres empreendedoras.

Disputa acirrada

Mas não tenho dúvidas que as quatro candidaturas mais fortes a deputado federal no Juruá são de Jéssica, Rudilei, César e Henrique. Eles vão protagonizar uma disputa intensa para saírem da região com uma cesta de votos representativa a ser completada em outras regiões.

Agora é pra valer

A campanha oficial começou e será um salve-se quem puder. Tenho sentido que a tendência dos candidatos a deputados federais e estaduais é garantir, na maioria dos casos, os votos para eles mesmos. Ninguém vai ficar brigando por causa de candidaturas majoritárias. Na hora H é cada um pra si e Deus pra todos.

Quase deu

O movimento que li da FPA de colocar o deputado estadual Ney Amorim (PT) como vice de Marcus Alexandre tornaria a chapa mais forte, na minha opinião. Parece que o Ney não topou e também tinha a questão do Emylson Farias (PDT) já escalado desde a formação da chapa majoritária. Mas teria sido uma jogada correta.

Pontuando

Evidentemente que os problemas com a violência no Acre não são culpa do Emylson. Ele foi um gestor que já encontrou o “ovo da serpente” em gestação. Mas mesmo não sendo o responsável a sua presença leva a questão da “guerra” por segurança no Acre para dentro da chapa da FPA. E o pior que, por enquanto, o atual Governo Estadual do PT está perdendo essa “guerra”.

Pé no chão

Jorge Viana tem andado por Cruzeiro do Sul entregando os seus panfletos de campanha e conversando com as pessoas. Tem a seu favor o fato de ter sido um governador do Estado com muitas obras entregues na região do Juruá. Por enquanto, em todas as pesquisas publicadas, é o candidato que tem a maior intensão de votos ao Senado da região.

Só alegria

Petecão também está bem presente em Cruzeiro do Sul. Ter conseguido a viúva do ex-deputado João Tota, Maria das Vitórias como sua primeira suplente foi um impulso e tanto. Andou na procissão do Novenário vestido com sacos de lixo para escapar da chuva. Petecão faz o anti-marketing. Uma figura.

A ilusão do voto evangélico

Não há como todos os evangélicos votarem num mesmo candidato, seja majoritário ou proporcional, mesmo com a influência de pastores. Existem centenas de denominações evangélicas no Acre e cada uma delas têm os seus candidatos preferidos. Sem contar com o fato que o eleitor não é besta. Não adianta o pastor indicar alguém pra se votar, o interesse pessoal e a preferencia é de cada um e, como o voto é secreto, ninguém sabe em quem se votou. Então o melhor mesmo seria que se acabasse definitivamente com essa mistura de religião com a política. Ou se almeja o Reino dos Céus ou o Reinado de Mamon, o rei bíblico do dinheiro. O TRE e o MPE devem ficar atentos com igrejas que se transformam em palanques de comícios. Isso é crime.