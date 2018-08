Bandidos teriam invadido casa de motorista que criticou manifestação de mulheres de presos em Rio Branco

Os eleitores acreanos terão mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos à chefia do Palácio Rio Branco. Gladson Cameli (PP), David Hall (Avante), Janaína Furtado (Rede), Marcus Alexandre Viana (PT) e Coronel Ulysses confirmaram presença na Sabatina com os Governadoráveis, realizada, pela primeira vez, no ac24horas.com.

As entrevistas começam na próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, a partir das 19h e serão transmitidas, ao vivo, pela internet, no facebook e no site www.ac24horas.com. A iniciativa é pioneira do site mais acessado do Acre, e teve as regras definidas nesta quinta-feira, dia 16, em reunião com os representantes de candidatos, na Redação do portal.

A sabatina, que será mediada pelo jornalista Marcos Venícios Ferreira, editor-chefe do portal, terá a participação dos também jornalistas e colaboradores do site, Luis Carlos Moreira Jorge (Blog do Crica), Nelson Liano Júnior (Coluna do Nelson) e Fábio Pontes (repórter do jornal). A sabatina vai durar 1 horas, com acréscimo de até cinco minutos.

Para Marcos Venícios, a sabatina mostra mais uma vez que o ac24horas.com é pioneiro na inovação do jornalismo online e pretende continuar no topo da audiência entre os internautas que buscam a boa notícia de forma livre e democrática. “O nosso leitor terá a oportunidade acompanhar essa sabatina das mais diversas plataformas, seja computador, smarthphone ou tablet de onde estiver. Acreditamos e os candidatos também tem essa expectativa de atingirmos milhares de acreanos e de pessoas que residem fora do Estado com uma entrevista diferenciada das demais e que extraia conteúdos diversificados”.

Para evitar questionamentos de algum dos candidatos, a Direção Geral do site encaminhou ofício à desembargadora-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), Regina Longuini, informando sobre a sabatina e sobre as regras. A reunião com os representantes foi gravada e teve ata assinada por todos os participantes.

Após a entrevista, a ordem das sabatinas já foi decidida, e ficou composta da seguinte forma:

-Segunda-feira, 20/08: Cel. Ulysses – PSL

-Terça-feira, 21/08: Marcus Alexandre – PT

-Quarta-feira, 22/08: David Hall – Avante

-Quinta-feira, 23/08: Janaína Furtado – Rede Sustentabilidade

-Sexta-feira, 24/08: Gladson Cameli – PP