Propaganda liberada, Sabatina do ac24horas e guerra interna do PT balançam a política do AC

Considerada uma das principais lideranças políticas do município de Feijó, o médico Rosaldo Aguiar, o Dr. Baba, usou as suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 14, para declarar apoio ao deputado estadual e pré-candidato a reeleição pelo PCdoB, Jenilson Leite.

De forma bem humorada, Dr. Baba gravou um vídeo em frente a sua casa, ponto turístico de Feijó conhecida como Hollywood e enfatizou o trabalho do parlamentar que é seu conterrâneo de Tarauacá. “Ele é meu conterrâneo de Tarauacá, nasceu no seringal Mucuripe no Rio Murú na cidade de Tarauacá, filho de Seringueiro, é um colega de profissão é médico Infectologista. Fez um belíssimo trabalho nos últimos quatro anos e honrou os votos que recebeu de cada acreano, foi médico em uma ação humanitária no Haiti em 2010, em um momento de um grande terremoto que morreu várias pessoas”, destacou o médico ao revelar que é “ apoiador ferrenho e cabo eleitoral desse grande amigo”.