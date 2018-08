Para tentar minar Vagner Sales, Ilderlei Cordeiro deve declarar apoio a Ney Amorim e escantear Bittar

Mais um prefeito da oposição poderá fechar apoio á candidatura do deputado Ney Amorim (PT) no segundo voto para o Senado. É o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTA). A coluna tem informação segura de que o deputado Ney Amorim (PT) seguiu ontem para o Juruá, onde pretende fechar a aliança com o prefeito cruzeirense. No primeiro voto, Ilderlei Cordeiro (PROGRESSISTA), apóia a reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD). A fonte da coluna explicou que o fechamento do acordo pode ocorrer com base no contexto político daquela região. Na avaliação dos aliados do prefeito Ilderlei , uma vitória do candidato Márcio Bittar (MDB) para senador, fortaleceria o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), que é hoje o principal adversário da sua administração. Ilderlei sabe que a disputa da prefeitura em 2020 se dará com os Sales. Márcio Bittar (MDB) é apoiado pelo grupo do Vagner Sales (MDB). Sobre o assunto, ontem, na ALEAC, o deputado Ney Amorim (PT) confirmou que a conversa estava marcada para a parte noturna e que na sua volta do Juruá, prevista para hoje, deverá amarrar outra parceria com um prefeito da oposição do Vale do Acre. Os lances que estão movimentando a campanha começaram. Os fatos mais importantes ocorrem nos bastidores.

ÓPERA-BUFA

O PT registrou a candidatura de Lula à presidência. Pura encenação infantil. A Ópera-Bufa tem data limite, quando o TSE decretar nos próximos dias que o Lula é ficha-suja e inelegível.

É O QUE TENHO VISTO E OUVIDO

O senador Jorge Viana (PT) tem história. Deixemos as preferências partidárias de lado e reconheçamos que, foi um bom prefeito e um bom governador. Até aí morreu Nero. Mas não será pelo dote de bom gestor e de destaque no Senado que conseguirá apoios. O que tenho visto e escutado de candidatos da FPA que não votarão nele só pelo seu valor é algo incrível.

NÃO É MAIS ÍDOLO

O senador Jorge Viana (PT) tem que colocar na cabeça que continua sendo respeitado por tudo o que fez, mas não é mais o Jorge ídolo de quando disputou a prefeitura de Rio Branco. Os tempos mudaram. A forma de fazer política mudou. Infelizmente, o voto deixou de ser ideológico.

OU MUDA OU SOFRERÁ CONSEQUÊNCIA

Ou o senador Jorge Viana (PT) muda o que chama de “política franciscana” e passa a fazer parcerias políticas ou pode ter surpresa desagradável. O tempo da “onda vermelha” passou. Conversei com quatro dirigentes de partidos nanicos da FPA e todos negando lhe apoiar.

COM A FACA NO PESCOÇO

Que Léo de Brito (PT), que Raimundo Angelim (PT), que Sibá Machado (PT), o nome que o governador está trabalhando de verdade para a Câmara Federal é o da antiga assessora Silvia Monteiro (PMB), que está na chapa 2 da FPA para Federal. O governador tem chamado os assessores, prefeitos, cargos de confiança e pedido que ajudem a “minha candidata”. É faca no pescoço.

DIVISÃO DE VOTOS

O governador não respeita nem onde já existe compromisso firmado. Foi o caso do prefeito de Mâncio Lima, Isac Lima (PT), que apóia Sibá Machado (PT), a quem pediu que, pelo menos divida os votos com a sua candidata Silvia Monteiro (PMB). É candidata também de um grupo de mulheres comandadas pela primeira –dama, Marlúcia Cândida. São fatos dos bastidores.

CHAPA MAIS ENCORPADA

A chapa de candidatos a deputado estadual do MDB voltou a ficar encorpada e mais competitiva. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), fez voltar a candidatura da sua mulher Meire Serafim (MDB). A briga na chapa será de foice no escuro.

CHAPA DO MDB

Os principais nomes do MDB são a ex-deputada Antonia Sales (MDB), o vereador Roberto Duarte (MDB), deputada Eliane Sinhasique (MDB), deputado Jairo Carvalho (PSD) e Meire Serafim (MDB). Todos os nomes com lastro eleitoral e forte estrutura de campanha. Disputa dura.

APERTE O CINTO, O PILOTO SUMIU

Começam a acontecer nesta eleição alianças até então impensáveis, coisa do arco da velha. O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), deverá estar recebendo apoio de um partido da FPA, de forma oficial e aberta, nos próximos dias. Aperte o cinto, o piloto da FPA sumiu.

CANDIDATO PERIGOSO

Com todo fogo amigo que a candidatura do Márcio Bittar (MDB) está sofrendo continua no jogo. Há que se atentar para o detalhe de ter memória eleitoral e estar disputando uma eleição com a estrutura que não teve nas anteriores. Está na briga pela segunda vaga.

NÃO MENOSPREZEM O JENILSON!

Está todo mundo falando nos deputados do PT e no ex-deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), quando se discute quem ficará com as três ou quatro prováveis vagas da coligação PT-PCdoB, para a ALEAC. Não menosprezem a chance do deputado Jenilson Lopes (PCdoB). Articulou-se muito bem ao longo do seu mandato. Não me causará surpresa se derrotar um medalhão.

FORA DO JOGO

O vereador Eduardo Farias (PCdoB) anunciou que, como a coluna já noticiou, não mais será candidato a deputado estadual. Avaliou e viu que a sua chance de ganhar seria pequena, por não ser prioridade no partido. Deverá apoiar a reeleição do deputado Jenilson Lopes (PCdoB).

VISUAL DE CAMPANHA

O candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), anuncia hoje, em ato logo mais na sede do seu comitê central no Bosque, a sua marca e o visual da sua campanha, junto com o jingle. A torcida dos apoiadores mais próximos é para que o governador não apareça e grite Lula Livre.

CANDIDATOS LIBERADOS

A candidata à deputada federal Charlene Lima (PTB) resolveu liberar os candidatos da sua chapa a apoiarem o nome para o Senado de livre escolha. Ela está com Márcio Bittar (MDB) e Ney Amorim (PT). A liberação é por boa parte de seus candidatos apoiar Sérgio Petecão (PSD).

NÃO CONTE COM TRÉGUA LONGA

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), não conte com nenhuma trégua longa com o grupo do ex-prefeito James Gomes (PROGRESSISTA). Se a sua mulher Mailza Gomes (PATRIOTAS) vir a assumir o Senado em eventual vitória do Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), no momento seguinte começa a trabalhar um nome aliado para lançar á prefeito em 2020.

RESTOU O ESCUDEIRO

O candidato à reeleição, deputado federal Sibá Machado (PT), virou uma espécie de patinho feio quando se trata de ter prioridade de apoio dentro da cúpula do seu partido. O querem longe do ninho. Restou ao velho militante, o fiel escudeiro, deputado Jonas Lima (PT).

MDB EM EXPLOSÃO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), está prometendo uma bomba a favor da candidatura do Ney Amorim (PT) ao Senado: o apoio em breve de mais um prefeito do seu partido. É a política começando para valer. E com lances inesperados e emocionantes.

SABE E MONITORA

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) diz que sabe da existência de um rolo compressor montado pela cúpula do governo para implodir a sua reeleição, mas diz que está resistindo e vai ganhar a eleição. Jamais seria perdoado por ter posto o governador na parede.

COISA DE AMADOR

Fosse de autoria de um candidato novato, até se relevaria. Mas partindo da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), a distribuição em escolas aos alunos de exemplares da Constituição Federal com um cartão de visitas dentro é Inaceitável, por não ser amadora.

MUITA VIGIADA

Esta eleição anda muito vigiada, por tudo o que está acontecendo no Brasil, a coisa não correrá tão solta para os candidatos a cargos eletivos. Cautela, candidatos, muita cautela!

LEILA GALVÃO

Até os seus adversários não duvidam que venha como a mais votada candidata á deputada estadual da região do Alto Acre. A deputada Leila Galvão (PT) continuou o seu trabalho mesmo depois de eleita. Este seu contato permanente com o eleitorado a tornou mais competitiva.

MOSTRANDO AS BRENHAS

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e a candidata à deputada federal Mara Rocha (MDB) andam em dobradinhas pelas brenhas de Cruzeiro do Sul. Fazendo reuniões nos lugares ribeirinhos mais distantes. Para a Mara é novidade, mas para o Gonzaga é caminho de toda eleição.

CANTEI A PEDRA

Por mais de uma vez comentei neste espaço que, o voto mais infiel de uma eleição é o segundo voto para o Senado. As alianças que andam sendo anunciadas entre adversários é uma comprovação. E não ficará só nisso, esperem mais. Novas surpresas estão a caminho.

NATURAL DE CADA ELEIÇÃO

Dá par se ter uma noção quais são os nomes mais fortes ou para a eleição ou para a reeleição do mandato de deputado estadual. Mas podem esperar surpresas de nomes que não são nem comentados e podem se eleger deputados; seja numa sobra de legenda, ou mesmo por um partido inexpressivo. O grande número de chapas com alianças de partidos nanicos, deixa o quadro difícil de dizer com exatidão, quantos candidatos cada partido elegerá.. Na Aleac, por exemplo, a eleição começa com cinco vagas em aberto de deputados que não sairão para a reeleição. São eles: Ney Amorim, Jesus Sérgio, Eber Machado e Chagas Romão. Segue o jogo.