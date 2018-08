Gladson Cameli e Major Rocha dividem agendas políticas no primeiro dia campanha

Apontado como um documento elaborado a “várias mãos”, o plano de governo do candidato Marcus Alexandre Viana (PT) contou com a colaboração de integrantes do primeiro escalão de Sebastião Viana (PT) e ex-secretários, além de membros da prefeitura de Socorro Neri (PSB). Entre os que deram algum tipo de contribuição está o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Kinpara.

O nome do oficial consta na lista de “especialistas” que colaboraram com o plano logo em suas primeiras páginas. Outro nome da alta cúpula da segurança é o do secretário da Polícia Civil, Carlos Flávio Richard.

Ambos tiveram participação direta na temática segurança pública, que conta com um esboço do atual momento do setor no estado, e apresenta propostas para os próximos quatro anos.

Outros membros da equipe de Sebastião Viana que colaboraram com o documento é o secretário de Meio Ambiente, Edgard de Deus, e da Secretaria de Produção Familiar, João Thaumaturgo neto.

Quem também deixa sua marca é o ex-chefe de Marcus Alexandre na Secretaria de Planejamento, Gilberto Siqueira. Ele foi o responsável por trazer o então recém-formado engenheiro civil do interior de São Paulo para trabalhar no Acre, em 1999.