Esta coluna passará a ser diária….

Bom dia, boa tarde, boa noite!

Por conta da implementação do programa #Sem Regras, passei um bom tempo ausente aqui da coluna, mas a partir do domingo ela passará a ser diária. Às vezes com mais, às vezes com menos conteúdo. Depende dos acontecimentos. Mas teremos coluna de domingo a sexta.

A cobrança pela atualização veio dos leitores e também do boss Roberto Vaz. Isso me deixou lisonjeada e agradecida. Escrever é o que amo fazer. A interação com o público é o que me anima e mostra que percorro o bom caminho, até mesmo quando as críticas são pesadas.

Nessa nova fase teremos um pouco de tudo: sociedade, moda, atualidades e até política, quando for o caso, mas de maneira bem leve, porque o site já tem os melhores comentaristas de política da região.

É isso. Espero que vocês me recebam bem de volta.

Carinhos meus,

Charlene

Mamma Mia

Não sei se ainda está em cartaz – acho que não -, mas fui assistir Mamma Mia 2 na semana passada e apenas amei, amei, amei!!

Cher está sensacional, assim como os demais atores. E as músicas do ABBA então? Puro amor! se você não viu, vale muito a pena esperar entrar na grade de programação das TV’s por assinatura.

Ainda é tempo de parabenizar o pastor Agostinho Gonçalves Ribeiro por seu aniversário, na última sexta-feira, 10. Ganhou jantar dos seus discípulos e aproveita esse período para mais uma viagem missionária a Moçambique, onde acompanha o crescimento da Igreja Batista do Bosque no país africano

Limpeza

Preciso fazer um agradecimento todo especial à equipe da Empresa Dona Resolve Rio Branco que me atendeu na semana passada. O trabalho de limpeza que eles fazem em sua residência é de primeira qualidade e com absoluta segurança. Recomendo.

Maiores informações: 99935-0702

Esse menino lindo, sorridente e fitness, sim ele é fitness de verdade e faz o circuito de academia todinho – do alongamento àquele super descanso no tapetinho e que frequenta, como ele mesmo diz, a “Academia dos Bebês”, é meu sobrinho Lorenzo Catão de Brito. Ló fez aniversário no mês passado e é um dos motivos de grande alegria, porque além de ser uma criança inteligente, educada e esperta, ama a titia e, claro, a titia ama demais! Love U Lorenzo!!!!

FEED

O feed notícias das redes sociais esses dias só tem um tema: campanha, campanha, campanha. Cada um fazendo a divulgação dos seus candidatos preferidos. Pode parecer chato, mas é extremamente importante para o processo democrático. Por isso não custa ter um pouco de paciência, né?

Quatro pessoas que amo e respeito demais: pastora Karol, aniversariante de hoje, o casal de amigos Everton Vieira e Karen Araújo (cadê nosso café, amiga???) e o pastor Tyago Campelo, esposo de Karol

Avivamento

Setembro está chegando e a gente já fica na expectativa da tradicional Conferência de Avivamento em Missões da Jocum Rio Branco. E este ano teremos um dos maiores conferencistas da atualidade, o Dr. Vishal Mangalwadi, indiano que tem se dedicado a trabalhar a transformação a partir da palavra de Deus.

Em Missões

Este ano a Conferência será realizada nos dias 6, 7 e 8 de setembro no auditório E da Uninorte, o auditório de Medicina, um dos mais modernos e bem estruturados da região norte. As vagas são limitadas e você pode fazer suas inscrições neste link: Clique: https://jocumriobranco.typeform.com/to/dBhAWF . Maiores informações no 3224-6682.

Vai ter sabatina, sim!! Essa foto é histórica e vou colocar aqui a legenda do nosso Editor Marcos Venícios, pela importância do fato: Recebemos aqui na redação os assessores dos candidatos ao governo do Acre para uma reunião ampla, com o objetivo de acertarmos os detalhes da primeira Sabatina da história da internet acreana promovida pelo @ac24horas . Definimos o dia 20 de agosto com o primeiro entrevistado que será o Coronel Ulysses Araújo (PSL), dia 21 Marcus Alexandre (PT), dia 22 David Hall (Avante), dia 23 Janaína Furtado (Rede) e Gladson Cameli no dia 24. Todas as sabatinas serão ao vivo, a partir das 19h30 minutos no @ac24horas

Inovação

Vocês já perceberam que o @ac24horas tem feito um forte investimento em conteúdo de vídeo para os seus leitores. E a realização das sabatinas com os candidatos ao governo é mais uma inovação importante e necessária para bem informar o público. Sucesso a toda equipe envolvida. Quem sabe não teremos uma sabatina também com as candidatas a primeira-dama, hein??