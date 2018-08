Candidatos ao Mister Acre Universo 2018 serão apresentados na Capital

Com 3 gols do veterano Marcelo Brás e 2 do rechonchudo Tonho Cabanas, o Independência goleou o Nauas por 6 x 2 e ficou com o título do estadual da segunda divisão e a vaga na elite em 2019.

A partida aconteceu no Florestão na tarde desta quinta-feira (16). As duas equipes acabaram por disputar sozinhas a competição depois que o Alto Acre desistiu. Com o resultado, o Tricolor de Aço volta a elite do futebol estadual depois de passar vários anos afastado.

O Nauas,de Cruzeiro do Sul, vai continuar na fila tentando subir á primeira divisão.

Sob o comando do técnico Ilimane Soares, o Independência venceu o Nauas duas vezes na competição. O presidente da Federação de Futebol, Antonio Aquino Lopes, entregou a premiação ao elenco do tricolor.