Xerife reage: “Bêbado também mata e estupra”

O Delegado aposentado, Walter Prado, reagiu bravo às insinuações de adversários e defensores do atual sistema de Segurança de que, no seu tempo só se prendia bêbado e soltava foguete. Lembrou a solução da morte do pecuarista Mauro Braga, assaltos a bancos elucidados, e que todos os latrocínios foram desvendados. “A polícia quando está na rua tem de conter bêbado ou autor do crime hediondo, porque tem bêbado que rouba, estupra e mata”. Prado, que era subsecretário de Segurança nos governos Jorge Viana tem sido um crítico feroz da atual equipe de Segurança Pública. Tem dito que, com seis meses à frente do órgão diminuirá os índices de violência, que eram baixos no seu tempo em comparação aos atuais alarmantes, que transformaram Rio Branco na cidade mais violenta do Brasil. É só comparar os índices de assassinatos da nossa gestão com os atuais, para ver quem teve um melhor desempenho no combate à violência, tem desafiado. Walter Prado , na época denominado de “Xerife”, por sempre estar à frente das operações, tem dito não haver justificativa para uma cidade pequena como a Capital ser tão violenta. E ponto final.

DEBATE CENTRAL

A violência que tomou conta do Estado e notadamente da Capital vai estar no centro do debate político. No Plano de Governo do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA) boa parte é dedicado à Segurança Pública. Não há tema hoje mais relevante nesta campanha que inicia.

AC24HORAS NA ELEIÇÃO

O estúdio para a gravação das entrevistas com os candidatos a governadores está pronto no AC24horas. Será 1 hora de questionamentos ao vivo com os jornalistas da casa. Já esta semana as regras estarão nas mãos das assessorias dos candidatos e realizado o sorteio. Na segunda fase virão as entrevistas com os candidatos a senadores. A meta é perguntar o que o povo quer saber.

O QUE DEU CERTO TEM QUE SER BISADO

No Plano de Governo do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é pregada a reedição da chamada “Polícia Comunitária”, que fazia uma interação com a comunidade, criada no governo Jorge Viana (PT), e que os seus sucessores acabaram com o que vinha dando certo.

CANDIDATO DO GOVERNADOR

Aconteceu sim movimento de bastidor tentando a substituição do Emylson Farias (PDT) na chapa do Marcus Alexandre (PT), mas foi um movimento localizado que nasceu sem força de conseguir a mudança. O ex-secretário Emylson Farias foi uma escolha pessoal do governador.

PEDRA SENTADA

Agora a pedra está sentada. Já foi feito o registro da chapa da FPA com Marcus Alexandre (PT) a governador e Emylson Farias (PDT) como vice, inclusive, com a entrega do Plano de Governo.

BOM DIA, CACIQUE!

Está muita gente confundindo. Quem está rasgando as ruas para a troca de tubulações é o DEPASA. A Prefeitura de Rio Branco não tem nada a ver com estes serviços. Por isso vai a minha queixa ao diretor do DEPASA, Moisés Diniz, o “Cacique”: rasgaram a rua principal do Tropical, recapearam a metade e deixaram a outra metade no barro. Choveu e virou um lamaçal. Por qual razão na recapearam a outra metade, já que as máquinas estavam no local? Vale uma puxada de orelha, meu bom Moisés! Não custa nada eles fazerem as coisas bem feitas.

FURO CONFIRMADO

Com uma reunião em sua casa o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), anunciou oficialmente, o que a coluna deu em primeira mão: que apoiaria no segundo voto o candidato ao Senado do PT, Ney Amorim. O primeiro voto será para o Sérgio Petecão (MDB).

NINGUÉM FALA

No MDB ninguém fala sobre o assunto, mesmo o partido tendo um candidato a senador, na figura do Márcio Bittar (MDB). O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, deverá dar o calado como resposta com temor de perder o importante apoio do prefeito Mazinho.

CAMPANHA COMEÇOU

Os principais candidatos ao governo deverão estar este final de semana em Cruzeiro do Sul, no encerramento das festividades de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade. Não custa nada pedir um milagre à santa por suas eleições. Em tempo de disputa apertada vale tudo.

MÉRITO DO ALAN RICK

Os médicos formados na Bolívia e outros países da América do Sul só estão trabalhando no programa “Mais Médico”, por conta da ação do deputado federal Alan Rick (PRB) junto ao Ministério da Saúde. O que havia antes era só promessas de outros políticos. O Alan viabilizou.

ENFORCARAM O PREFEITO

Ainda esta rendendo a história do Jumento homenageado e diplomas dados a vereadores e prefeitos por um instituto chamado “Tiradentes”, que acabou enforcando o prefeito de Senador Guiomard, André Maia. O vereador Gilson da Funerária (PROGRESSISTA) e outros vereadores entraram no MP pedindo o ressarcimento de 19 mil reais gastos com “inscrição” no instituto, passagens e estadia para ir receber o tal do diploma. E tudo bem documentado. O

MP não deverá deixar barato.

MARCA DA CAMPANHA

Nesta quinta-feira o candidato a governador pelo PT, Marcus Alexandre, estará fazendo no seu comitê central, no Bosque, o lançamento da marca e o visual de sua campanha. A cor vermelha será trocada pelo verde nas peças, para horror da turma das “calcinhas apertadas e cuecas apertadas” do PT. E com a torcida para que o governador não apareça gritando “Lula Livre”.

PROGRAMAS GRAVADOS

Os primeiros programas no rádio e televisão do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), já estão gravados. A campanha deverá ter como mote central que Cameli é o candidato que vem para mudar a forma de governar dos últimos vinte anos de gestões do PT.

VIOLENCIA E PRODUÇÃO

A campanha do candidato ao governo, Ulisses Araújo (PSL), vai procurar colar no programa do candidato a presidente, Jair Bolsonaro (PSL), explorar a violência que tomou conta do Estado e, principalmente, da Capital, e focar em um projeto para a produção agrícola e gerar emprego.

ESTRATÉGIA PERIGOSA

A estratégia do candidato ao governo do PT, Marcus Alexandre, contida no seu Plano de Governo, de centrar na defesa dos “avanços” dos governos petistas é perigosa, porque trará para o seu colo a impressão de continuidade, o que vai de encontro do seu mote de inovar e novos ciclos.

É O QUE ESTARÁ EM DISCUSSÃO

O que estará no palco das discussões nesta eleição não são os governos passados do PT, mas do atual governador, que aparece em todas as pesquisas sem alcançar uma alta aceitação.

SEM PROMESSAS MIRABOLANTES

O que chama a atenção nos Planos de Governo do Marcus Alexandre (PT) e do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é que não são longos e não trazem promessas mirabolantes. São exequíveis.

FICOU NO SONHO

A chapa dos sonhos do grupo do Jorge Viana (PT) era Marcus Alexandre (PT) ao governo e tendo Ney Amorim (PT) de vice. O Ney não aceitou e o governador bateu o pé contra.

NÃO CONSIGO VISLUMBRAR

Por mais que seja uma figura ilibada, não consigo vislumbrar ganhos políticos para o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), em ter de primeiro suplente, o médico Eduardo Veloso (PR).

TIME INCOMPLETO

O dirigente petista Cesário Braga prometeu uma chapa completa do PT para deputado estadual, sem alianças, e o registro mostra um panorama diferente. Sobraram vagas e ainda teve que se coligar com o PCdoB, para chegar aos 25 nomes. Todo fim de governo é terrível!

TENDE NÃO REPETIR

Com a entrada do ex-deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e do deputado Jenilson Lopes (PCdoB) na chapa do PT, os petistas correm o sério risco de não elegerem quatro deputados. Os comunistas vão tomar uma das vagas que poderia ser do PT, caso saísse sem coligação.

NANICOS ORGANIZADOS

Os chamados partidos “nanicos” têm se mostrado mais organizados que os grandes partidos da FPA. A coligação PODEMOS-PROS-PRB tem mais candidatos a deputado estadual que PT e PCdoB, assim como o PDT e a coligação do PHS-PMB. Houve fadiga de servirem de escadas.

ERRO DE AMADOR

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, comete um erro amador ao trombar com os vereadores. Está alimentando uma briga da qual com certeza não sairá vencedor. Um prefeito tem de ter a habilidade de montar uma base parlamentar forte ou viverá envolto em brigas.

NOME DO PHS

José Carlos da COPESERGE (PHS) será um dos puxadores de votos da coligação PHS-PMB para deputado estadual. Na última eleição municipal ficou como primeiro suplente. A coligação tem potencial para eleger dois nomes para a Assembléia Legislativa.

RECLAMEM PARA O BISPO

Um dirigente de um partido nanico chateado com o fato dos candidatos ao Senado da FPA não estarem bancando a sua chapa, me ligou e indagou: “Luis Carlos, o que faço?”. Resposta curta: “reclama para o Bispo, não reclame para o Padre Asfury que ele é do PT”. E nada mais disse.

AQUI E AGORA

O que vai estar no foco dos debates na eleição para governador deste ano não é o que fizeram ou deixaram de fazer os que governaram o Acre há mais de vinte anos. O debate será sobre a situação em que se encontra o Estado no momento e quais as soluções para que saia do atoleiro econômico em que se meteu na atualidade, e que seja devolvida a paz aos acreanos, acuados pelo alto índice de violência e pelo desemprego. Não estaremos elegendo um governador para ficar olhando pelo retrovisor. Mas para resolver o aqui e agora. Se assim não fosse não haveria eleição, bastaria se deixar ficar como está. Os que os candidatos terão que mostrar não é o que já foi feito, mas o que poderá ser feito. A discussão tem de ser de resultados atuais e não de comparações entre um governador e outro, porque todos tiveram um calcanhar de Aquiles. O centro da discussão será em torno do governo que está saindo. Não interessa ao povo o que aconteceu há 30 anos, mas o que está vivenciado. Este será o debate.