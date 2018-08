TRE-AC divulga locais de votação das Eleições Gerais de 2018; confira

Até o próximo sábado, dia 18, os acreanos que tiverem interesse em adquirir 64 imóveis com preços abaixo do valor de mercado podem participar da 2ª Semana de Imóveis Caixa, na qual estão sendo ofertados mais de 18 mil imóveis usados em condições especiais por meio das modalidades: leilão, licitação aberta, venda direta ou venda online.

Durante a semana, as casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos de propriedade da Caixa estarão disponíveis em todos os Estados brasileiros com preços abaixo do valor de mercado. Em São Paulo, são 2.877 unidades.

No Acre, 64 unidades teoricamente baratas estão espalhadas pelos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Senador Guiomard, Tarauacá, Feijó, Epitaciolândia, Brasiléia, Plácido de Castro e Sena Madureira

Por meio do site da 2ª Semana de Imóveis Caixa, os visitantes podem contar com apoio de empregados do banco para auxiliar em consultas e fornecer informações, inclusive fotos e peculiaridades dos imóveis. O cliente também poderá ter apoio dos corretores credenciados, que prestarão auxílio especializado para compra dos imóveis.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis da Caixa, com exceção dos empregados vinculados às áreas de alienação e avaliação dos imóveis e dirigentes da instituição, bem como seus parentes diretos.

Adquirindo um imóvel Caixa, o comprador tem como vantagens a possibilidade de financiamento em todas as modalidades de compra, garantia de um imóvel com documentação regular e o saldo de FGTS pode ser usado na compra, desde que obedecidas as regras do fundo.