Disparo que matou criança de 11 anos no Preventório partiu de arma do BOPE, diz pericia

Um camarote privado desabou na noite deste domingo, dia 12, durante o Festival do Açaí, em Feijó, no interior do Acre. A festa iniciou na sexta-feira, dia 10, e é uma das mais importantes para a economia da pequena cidade acreana.

Segundo apurou o ac24horas, três pessoas foram levadas para o hospital da cidade, onde receberam atendimento médico. Contudo, ninguém ficou gravemente ferido. Imagens registradas pelo portal mostram que até as grades de isolamento do local ficaram amassadas.

O Corpo de Bombeiros não divulgou quem foi o profissional responsável por assinar a parte técnica das estruturas, nem se o camarote possuía autorização do órgão para ser edificado. Também não foi divulgado, ainda, quantas pessoas estavam no local na hora do acidente, e se esse número estava acima do permitido.

