Como todos os anos, Gladson participa do Novenário de Nossa Senhora da Glória

O candidato do PT ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT), cumpre nesta quarta-feira, 15, agenda em Cruzeiro do Sul. No segundo maior colégio eleitoral do estado, o petista participará do Novenário de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade.

Considerada a maior festa religiosa do Acre, ela é uma das mais prestigiadas pelos políticos acreanos, em especial nos anos eleitorais. Marcus estará acompanhado das principais lideranças de seu partido, entre eles os candidatos ao Senado Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT).

Antes de participar do Novenário, que acontece no período da noite, Marcus terá reuniões com lideranças comunitárias de Cruzeiro do Sul. Após cumprir agenda no Juruá, o petista deve estar de volta a Rio Branco já nesta quinta (16), quando a campanha estará oficialmente liberada, e ele fará a inauguração de seu comitê central.