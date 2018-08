Bombeiros resgatam corpo de homem que sumiu nas águas do Rio Envira

Mais uma onda de frio polar avança rapidamente na direção da Amazônia Ocidental, cuja frente fria chegará ao leste e ao sul do Acre e ao sul e oeste de Rondônia, na manhã desta quarta-feira (15), informou o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu portal O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, esta será a frente fria de número 13 a atingir o Acre, com penetração de ar polar, neste ano de 2018.

Assim, esta quarta-feira será com tempo instável, céu encoberto e chuvas a qualquer momento desde as primeiras horas do dia no leste e no sul do Acre. Na parte da tarde, a frente fria avança na direção do vale do Juruá, onde deixará o tempo instável também.

As chuvas são consequência dos pulsos úmidos do Atlântico, que avançam da direção do Acre, passando também por Rondônia e pelo Amazonas, além do noroeste e do oeste de Mato Grosso, e o seu choque com o ar frio que chegará à região.

A temperatura máxima, no início da tarde desta quarta-feira, nas regiões acreanas de Rio Branco e de Brasileia, e nas rondonienses de Guajará-Mirim, Costa Marques e Vilhena, deverão ficar abaixo de 24ºC, com sensação térmica inferior devido aos ventos intensos que estarão soprando da direção sudeste. Em alumas cidades destas regiões, a temperatura máxima poderá ficar inferior a 20ºC.

À noite, porém, não haverá declínio acentuado da temperatura, e as mínimas, ao amanhecer de quinta-feira, deverão oscilar entre 15 e 18ºC, no leste e sul do Acre e no sul e oeste de Rondônia.