Acidente envolvendo três veículos deixa vítima fatal na Via Verde

O acidente envolvendo um veículo, um ônibus e uma motocicleta aconteceu na tarde desta quarta-feira (15), nas proximidades da terceira ponte região da Via Verde, em Rio Branco. O motociclista, Wandre do Nascimento Afonso morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o informado por testemunhas à polícia, o veículo teria tentado realizar uma ultrapassagem pela lateral direita onde passava um ônibus e ao retornar pra pista acabou colidindo a traseira na frente do coletivo. O veículo acabou perdendo a direção e acertando o motociclista que seguia na direção oposta.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas só puderam atestar o óbito do motociclista. Outros dois homens e uma mulher ficaram feridos e foram encaminhados ao Pronto Socorro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi necessária para retirar dias dessas vítimas que ficou presa às ferragens do veículo.

O local ficou isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).