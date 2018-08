O jumento, o diploma e o mérito

O vereador Roberto Duarte (MDB) manda mensagem informando que, quem lhe outorgou o diploma de vereador “destaque” foi o instituto Tiradentes. E quem outorgou diploma a um “Jumento” foi o UDB. Não negou que o instituto Tiradentes esteja sob a investigação do MP, mas garante que não é por causa de diplomas. Diz que não desembolsou um centavo. Fica registrado. Não vou discutir os critérios da concessão da honraria dada aos vereadores Roberto Duarte (MDB), Elzinha Mendonça (PDT) e Jackson Ramos (PT). Fico precavido com este tipo de concessão por institutos que vivem disso. Não tenho numa boa conta. Mas, cada qual com o seu cada qual. Um vereador prova o seu valor é nos embates da tribuna. Não por um pedaço de papel para encher o ego. Saindo deste contexto não se pode negar que, se formos fazer uma relação dos vereadores mais combativos e atuantes da atual legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco, por certo o Roberto Duarte (foto) estará encabeçando. É quem mais questiona o governo petista, denuncia, aponta erros, papel que a urna lhe reservou. Não votei nele, mas justifica até aqui ter sido o mais votado do pleito.

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL

O candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), recebeu orientação dos seus marqueteiros no sentido de não rebater nenhum ataque que sofrer e se limite na campanha a falar do Plano de Governo. Vai adotar a mesma linha quando disputou o Senado.

PÉ INCHADO E FOGUETE

Chega e-mail cômico que a coluna reproduz, sobre declaração do ex-secretário de Segurança, Fernando Melo, o “Jacaré”, de que na sua gestão no governo Jorge Viana a violência não tomou conta da capital. Vamos ao e-mail: “Luis Carlos, naquela época prendiam um bêbado e soltavam fogos. O Walter Prado era perito em fazer carnaval com a prisão de pinguços”.

QUE SE ENTENDAM

Os senhores do PT se entendam sobre quem fez melhor ou pior gestão na área da Segurança. É discussão de sexo dos anjos. Discussão de “companheiros”. Importa o agora, em que os dados nacionais colocam Rio Branco como a cidade mais violenta do país. É o debate a ser travado.

NINGUÉM OLHA PARA SEU RABO

Quando aumentam os salários dos deputados federais e senadores o mundo do falso moralismo vem abaixo. Quando em plena crise econômica o STF concede um aumento aos seus ministros, que vai virar uma cascata em outros postos do Judiciário, mal se ouve os murmúrios de críticas. Quanta hipocrisia! Todos só olham para o rabo do Legislativo.

CARTA DE SEGURO

Já existem dirigentes de partidos nanicos da FPA trocando figurinhas com a oposição. Como a política acreana é terra de muro baixo nada se faz que fique em segredo mais de 24 horas.

BUSCAR VOTOS FORA

Com 12 candidatos a deputado estadual em Sena Madureira, um desfecho se pode esperar com certeza: nenhum deles se elegerá apenas com os votos do município. Ou montam base fora para somar votos na legenda ou reservem desde já o lugar na Balsa para Manacapuru.

PASSA SER NOME FORTE

A candidata ao governo, vereadora Janaína Furtado (REDE), tem tido um bom percentual de intenções de votos em Tarauacá, seu reduto. Não são votos suficientes para se eleger, mas estará sedimentando um caminho para entrar com cacife na disputa da prefeitura em 2020.

APÓIO ECLÉTICO

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, tem como candidato a deputado federal Léo de Brito (PT). Seu irmão, Secretário de Finanças, Tadeu Hassem, pedirá votos para o deputado federal Raimundo Angelim (PT). Mas não impedirão que, setores da prefeitura peçam votos à Antonia Lúcia (PR) e para a deputada federal Jéssica Sales (MDB). Tudo no figurino da democracia.

PREPARANDO PARA A GUERRA

O candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), entrega hoje às 10h30, no TRE, o seu Plano de Governo. À noite segue para Cruzeiro do Sul para participar do Novenário. E na quinta-feira, no Comitê Central, no Bosque, será lançada a marca e toda comunicação visual da sua campanha.

CAMPANHA NA RUA

A partir da quinta-feira todos os candidatos estarão liberados para colocar as suas campanhas nas ruas de forma oficial. O caldo começa a engrossar a partir desta semana. As próximas pesquisas deverão vir com um retrato mais aproximado do que será o restante da eleição.

BASES NO ALTO ACRE

A candidata à deputada federal, Charlene Lima (PTB), não tem restringido a sua campanha apenas em Sena Madureira, onde espera sair com boa votação, mas tem feito parcerias importantes em municípios do Vale do Acre, focando, principalmente, na Capital.

FOGO DE ARTILHARIA

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), tem como meta para se eleger desconstruir a imagem do senador Jorge Viana (PT) ao longo da campanha. Na avaliação do seu grupo JV é o principal empecilho para que consiga ficar com uma das duas vagas em disputa para o Senado.

VOLTA DOS MAGALHÃES

Depois das derrotas de ambos para o Senado, o casal Magalhães volta a disputar mais uma eleição. Perpétua Almeida (PCdoB) tenta retornar à Câmara Federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) A um mandato de deputado estadual. Sem mandatos, o PCdoB perdeu e ficou sem voz na FPA.

DOIS EXEMPLOS

Não terem colocado o vice na chapa do Marcus Alexandre (PT) na última eleição e nem emplacar o vice-governador na atual chapa também puxada pelo Marcus, mostra a perda de força dos comunistas dentro da FPA. Político sem mandato não é chamado nem para enterro.

COMBINAR COM AS URNAS

O deputado Manoel Moraes (PSB) está com todos os planos traçados para ser o próximo presidente da Assembléia Legislativa. Sonhar não custa nada, mas tem de combinar para os eleitores não votarem no Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e este não virar governador.

NEM SE DISCUTE

Quem vai ditar a escolha do próximo presidente da ALEAC é o futuro governador. E ponto.

NÃO É POSSÍVEL

Hoje, temos só uma mulher na Câmara Federal, a Jéssica Sales (MDB). Não é possível que esta representação não aumente. Candidatas não faltarão: Rosana Nascimento (PPS), Charlene Lima (PTB), Vanda Denir (SD), Antonia Lúcia (PR), Silvia Monteiro (PMB) e Mara Rocha (PSDB).

JOGANDO EM DUAS VERTENTES

O presidente do PSC, Jamil Asfury, é candidato a deputado federal. Trava uma briga feroz na coligação PSL-PATRIOTAS-PSC, porque a tendência é a eleição de apenas um deputado. Mas tem o Plano B, que é tentar eleição da sua mulher, Pastora Sandra Asfury (PSC), para estadual.

METENDO A COLHER

A deputada Eliane Sinhasique (MDB), com o mote: “em briga de marido e mulher devemos meter a colher”, entrou na campanha contra a agressão às mulheres e pôs a Comissão de Direitos Humanos da Aleac, que preside, ao dispor para quem quiser denunciar casos de violência.

DEDÉ DA BAIXADA

Como ativista das candidaturas da oposição, o Dedé da Baixada é uma fera. Vamos ver como vai se comportar agora nas urnas como candidato a deputado estadual pelo PROGRESSISTA.

JOSÉ BESTENE

A coligação PROGRESSISTA-PR-PMN-PPS é uma das mais fortes para deputado estadual desta eleição. Entre os candidatos que disputam com boa chance está o ex-deputado José Bestene.

DIVISOR DE ÁGUAS

A votação do candidato a governador, Coronel Ulisses Araújo (PSL), será o divisor de águas se teremos segundo turno. Os favoritos continuam sendo Marcus Alexandre (PT) e Gladson Cameli (PROGRESSISTA). As pesquisas até aqui publicadas não indicam decisão num turno.

LEGISLAÇÃO RIGOROSA

Quem for brincar de fazer pesquisa nesta eleição tem de ficar atento que publicar sem o devido registro eleitoral resulta numa multa salgada. O objetivo é impedir as fraudes.

TODOS PUNIDOS

Alguns colegas que na eleição para o Senado publicaram uma pesquisa fajuta forjada pelo poder para beneficiar candidato da FPA, ainda hoje estão pagando parcelas de multas.

FALSOS FIÉIS

Na procissão de Nossa Senhora da Glória, padroeira de Cruzeiro do Sul, ninguém se assuste em ver políticos com cara de carolas, contritos, carregando uma vela acesa. Não se trata de nenhum fervor religioso, profissão de fé, promessa, mas de aparecer para os milhares de participantes que são devotos da Santa. Tudo papo furado. Estarão todos de olhos nos votos. Talvez nem mais rezar uma Ave Maria, Pai Nosso sabem, quanto mais o Salve Rainha.