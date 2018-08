Com direito a evento com líderes de oposição, Mazinho anuncia apoio a Ney Amorim

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) abriu as portas de sua casa na noite de segunda-feira (13) para realizar um evento para oficializar apoio à candidatura do deputado estadual Ney Amorim (PT) ao Senado. O evento contou com as presenças de vereadores da base de sustentação do emedebista, secretários e simpatizantes do gestor que em nível estadual faz oposição aos governos petista, mas nas eleições deste ano vai apoiar um político do PT.

Mazinho Serafim decidiu apoiar Ney Amorim após Márcio Bittar (MDB) anunciar que seu primeiro suplente seria do PR. O prefeito queria que a suplência para sua esposa. “Sei que muitas pessoas vão falar uma série de coisas que não são reais, mas o importante é termos a consciência tranquila em saber que Mazinho fez apenas um pedido, caso possamos chegar ao Senado, que foi olhar com carinho e ajudar Sena a se desenvolver, e isto tenho certeza que iremos cumprir”, diz Ney.

O prefeito emedebista não deixou de alfinetar Marcio Bittar. Demonstrando mágoa em sua esposa ser preterida da primeira suplência do candidato ao Senado pelo MDB. Sem citar nomes, Mazinho Serafim disse que não apoiaria pessoas que querem se aproveitar e não teriam compromisso com o Cale do Purus. Serafim falou ainda de um acordo firmado bom Bittar que não foi cumprido na realização das convenções dos partidos do bloco de oposição.

Segundo Mazinho, mesmo com o acordo firmado anteriormente, Marcio Bittar teria feito uma manobra e teria retirado o nome de Meire Serafim, de sua primeira suplência. “Em 2014 eu junto com toda a nossa turma apoiamos seu Marcio para governador, e quando o chamei para vir tomar um café em minha casa na eleição passada em 2016, o mesmo falou que não iria”, disse o emedebista para retirar definitivamente o apoio a Marcio Bittar.