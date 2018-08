Ativista social de Acrelândia é morto a tiros em Vista Alegre do Abunã

Os candidatos ao Governo do Acre, Janaína Furtado (RS), Coronel Ulysses (PSL) e David Hall (Avante), devem cumprir extensas agendas externas nesta terça-feira, dia 14, 48 horas antes do início oficial da campanha eleitoral. Ao lado de assessores, os governadoráveis tentam fechar os detalhes dos próximos dias.

Coronel Ulysses, por exemplo, vai se reunir com lideranças dos bairros Sobral, Calafate e Vila Ivonete, em Rio Branco. O militar também se reúne com profissionais do setor de vigilância patrimonial. Nesta terça, ele também anuncia a equipe de Comunicação que ficará responsável pela imagem dele.

Já Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade, participa pela manhã de sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tarauacá, onde possui mandato. Depois, pela tarde, cumpre agenda com empresários da cidade, onde tem buscado apoio de lideranças. Pela noite, a política participa do Novenário de Nossa Senhora da Glória.

O candidato David Hall, que confirmou na última segunda-feira, dia 13, que está, sim, na corrida pelo comando do Palácio Rio Branco, e visita, nesta terça, a Comunidade Arca da Aliança. Ele também conversa com lideranças do grupo político e planeja as ações que colocará em prática nos primeiros dias de campanha.