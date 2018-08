“Abri mão do meu sonho pelo sonho dele”, diz empresário ao doar trailer para jovem que perdeu lanchonete em incêndio

O jovem Felipe Reis, que perdeu metade da lanchonete por conta de um incêndio, ocorrido na segunda-feira (13), na Praça do Juventus, foi surpreendido com a doação de um trailer para reiniciar as atividades e poder arcar com os prejuízos causados pela tragédia.

O trailer foi doado pelo empresário Fernando Lima, do Nando’s Burguer, que adquiriu o veículo recentemente e disse não ter pensado muito para fazer a boa ação em prol do amigo e cunhado.

“Abri mão do meu sonho pelo sonho dele. Meu sonho era ter um trailer. Trabalhei bastante para poder comprar. Mas quando vi o negócio dele acabado pelo fogo, não pensei duas vezes. Ele não queria aceitar de primeira, mas ele será pai daqui uns dias e precisará de trabalho. A família dele me ajudou bastante quando abri um lanche e não deu certo. É um modo de gratidão”, disse o empresário que foi o primeiro a chegar ao local quando foi informado do incêndio.

A decisão de Fernando ganhou grande repercussão nas redes sociais. Na página da sua empresa, no Facebook, o anúncio teve quase duas mil curtidas, mais de trezentos comentários parabenizando pelo ato e os compartilhamentos chegam próximos a duzentos, em menos de doze horas de publicado.

“Tenho outro lanche e posso tirar a minha renda por lá. O que me importa agora é ajudá-los, pois tudo o que tenho hoje, devo muito a família dele”, comentou.

A ajuda destinada a Felipe Reis não se resume, porém, na doação do trailer que funcionará também na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do espaço de dança Saudosa Maloca. Segundo ele, outros empresários têm oferecido ajuda.

“Muitas pessoas têm ligado se colocando a disposição para ajudar. Pessoas que não são do meu círculo de amizade, mas que souberam do acidente e se sensibilizaram. Eu agradeço muito a todos pelas palavras de forças e ajuda. Isso dá força para recomeçar”, ressaltou.

Sobre o trailer, Felipe disse ser sentir agradecido e será a forma de ele poder recuperar o que perdeu. Ele estima, caso a clientela continue a mesma, recuperar o prejuízo dentro de um ano.

Entenda

A lanchonete pegou fogo na tarde de segunda-feira (13), em Rio Branco. O espaço, um quiosque com cerca de 12 metros quadrados, ficava situado na Praça do Juventus, na Avenida Getúlio Vargas. Os bombeiros informaram que houve perda de 50% do empreendimento.