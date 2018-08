David Hall continua candidato ao governo após conversa com a Direção nacional do Avante

A Direção Nacional do Avante decidiu, essa semana, manter candidato ao Palácio Rio Branco, o candidato David Hall, professor universitário que tenta o comando do Acre nas próximas eleições. A campanha do candidato deve ser registrada até a quarta-feira, dia 15, prazo limite para isso.

O professor informou, na tarde desta segunda-feira, dia 13, que o advogado dele fez contato com a Direção Nacional do Avante, e que, numa carta endereçada à Executiva do partido, ficou clara a necessidade de importância de se manter a candidato de Hall. Entendimento que foi acatado pela legenda,

“Minha candidatura está mantida, está de pé. Meu advogado mandou uma carta para a Direção Nacional, e eles entenderam a importância de eu ser candidato nessas eleições. Inclusive, já está sendo restituída a nossa diretoria, então nós conseguimos resolver essa questão”, explicou o candidato, que é o mais jovem na corrida pela chefia do Governo do Acre.

Nesta segunda, o professor não cumpriu nenhuma agenda política, mas diante do aceno opositivo da legenda, ele deverá compor alianças políticas para afunilar a agenda de trabalho, que deve começar, oficialmente como candidato, na próxima quinta-feira, dia 16, a partir de quando está liberada a campanha.