Coronel Ulysses e Janaína Furtado fazem planejamento de campanha nesta segunda

O candidato da Frente Popular ao governo do Acre, Marcus Alexandre Viana (PT), decidiu adiar para terça-feira (14) o registro de sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A data marcada até a semana passada era para essa segunda (13), mas, de acordo com a assessoria do petista, foi transferida para amanha a fim de que o seu plano de governo fosse finalizado ao longo do dia de hoje.

O pedido de registro junto ao TRE só pode ser feito com a entrega do plano de governo, que fica documentado como as promessas do candidato que devem ser cumpridas, caso seja eleito em outubro próximo.

Marcus Viana vai tirar a manhã desta segunda apenas para discutir com sua equipe técnica os últimos detalhes de seu plano de governo. De acordo com auxiliares, ele é apontado como a “cabeça pensante” na elaboração do programa. Cada área tem um coordenador próprio, que precisa se reportar a ele.

Os setores mais destacados pela coordenação do plano de governo foram Segurança Pública, Saúde e desenvolvimento econômico; estes, por sinal, são os temas mais sensíveis para a gestão Sebastião Viana (PT), ante a atual crise de violência por que passa o estado.

Ainda nesta segunda, Marcus Viana terá reunião com lideranças comunitárias do bairro Calafate, em Rio Branco. Na quinta-feira (16), o primeiro ato do petista com o início oficial da campanha eleitoral será a inauguração de seu comitê central na capital, localizado no Bosque.