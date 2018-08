Trabalhadores dos Correios podem entrar em greve a partir de terça-feira

O senador Jorge Viana (PT-AC) esteve na manhã desta sexta-feira, 10, cumprindo agenda política pelas ruas do centro de Rio Branco. Durante várias paradas para conversas com as pessoas, o parlamentar lembrou que antes de assumir seu primeiro mandato eletivo, como prefeito de Rio Branco, costuma andar pelos mercados da cidade como um hábito de sua família, herdado de seus pais. Jorge visitou o Mercado Elias Mansour, no centro de Rio Branco, e tomou café no camelódromo.

Para o parlamentar, ser recebido dessa forma pela população e pelos comerciantes é um reflexo de seu trabalho pelo Acre. “Num momento que o país atravessa grave crise política e econômica, ser acolhido em ambientes públicos e populares, como um mercado municipal, é o melhor indicador de que estou trabalhando no caminho certo, fazendo aquilo que eu acredito ser a boa política”.

O café da manhã bem acreano, com direito a tapioca e café com leite, precisou ser interrompido algumas vezes para fotografias e conversa. Durante seu percurso no mercado e no camelódromo, Jorge Viana foi puxado de um lado para o outro para fazer fotos e selfies. No caminho, encontrou o vereador Juruna e a prefeita de Rio Branco, Socorro Néri, que com sua equipe planeja melhorias para o local.

Jorge Viana prosseguiu sua visita, ouvindo as pessoas e distribuindo uma carta com reflexões sobre o atual momento político e as motivações para sua pré-candidatura à reeleição. O parlamentar fez questão de agradecer pelo carinho e abraços recebidos em cada pensão, loja e pequeno comércio pelo qual passou durante sua visita.

“É sempre uma alegria receber tanto carinho, ainda mais nesses tempos difíceis da política. Eu sei que nesse período todos os políticos ficam parecidos, mas quem me conhece sabe que eu estou sempre aqui, com as pessoas, até porque gosto das coisas do nosso Acre, sou acreano do pé rachado, criado aqui no Calçadão. Venho sempre comer uma tapioca, tomar um cafezinho e renovar o espírito. Hoje saio, depois de receber tanto carinho e reconhecimento, com a fé e a esperança renovada, para seguir na luta para superarmos essa crise que atinge a todos nós”.