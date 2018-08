Jovem de 22 anos é morto a tiros no bairro Bahia Nova, na Capital

Entre os dia 1 e 5, no Estado de Rondônia, ocorreu um dos maiores eventos de empreendedorismo, tecnologia e Start-ups do mundo, o Campus Party reuniu mais de 300 palestras com especialistas do mundo inteiro, além de promover exposições de projetos, produtos e diversos workshop, contou também batalhas de conhecimento, drones, games e robôs.

Umas das batalhas é conhecida mundialmente como Hackathon, consiste em achar soluções para problemas em curto prazo de tempo, a solução mais criativa e mais eficiente torna-se a grande campeã.

O estado do Acre foi representado no evento pela caravana da Faculdade da Amazônia Ocidental que brilhantemente ganhou 2 Hackathons, em primeiro lugar no Data4good/UNICEF e em terceiro lugar no Hacka Rondônia/Segurança Pública.

“A FAAO está orgulhosa de nossos alunos e professores que participaram do Campus Party Rondônia, o nome do Acre foi marcado com brilhantismo num evento internacional, foi uma incrível experiência.” relata o Professor Anderson Santos Fernandes, idealizador e organizador da Caravana.