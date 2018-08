Fernando diz que ainda tem jeito, se referindo a segurança pública do Acre

Não foi por puro acaso que o coronel Hildebrando Pascoal, preso por chefiar o esquadrão da Morte no Acre, prometeu matar o repórter Altino Machado. Foi porque, naquela época, nos anos 80, poucos ousavam desafiar o homem mais temido do Acre. Ele era um dos poucos que colocava o ex-coronel no centro das atenções. Hoje, aos 55 anos, Altino já não entra em bola dividida, mas continua polêmico: “O Jorge [Viana] não tem amigos; ele vai deixando as pessoas pelo caminho”, dispara contra o líder petista. Esta semana ele passou no Bar do Vaz e veja a entrevista que concedeu ao jornalista Roberto Vaz.