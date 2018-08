De pai para filho: amor e empreendedorismo

Pai é aquele que torna a existência possível; aquele que cria, orienta e acompanha o desenvolvimento. Hoje, 12 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Qualquer semelhança não é mera coincidência quando se trata das relações entre pais e filhos e dos esforços dedicados à geração de um empreendimento. Da concepção das ideias até os primeiros anos de crescimento, é necessário cuidar, investir e, acima de tudo, dedicar-se muito amor.

No Brasil, cerca de 90% das empresas são formadas por de uma mesma família, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Entre elas está o Salão de Beleza Obrigado, empresa do ramo de estética, saúde e bem-estar onde Pedro Augusto Lima, de 38 anos, aprendeu com os pais a dar os primeiros passos como empreendedor, aos 19 anos. “Comecei a trabalhar com meu pai como Office Boy. Ele me inseriu em atividades aos poucos e, quando percebi, já estava administrando o salão”, pontua.

O negócio funciona há aproximadamente 40 anos e, para se consolidar ao longo do tempo, a visão de futuro foi do patriarca da família foi fundamental. Para atender os clientes com mais comodidade, Agnaldo Santana Lima, de 72 anos, transformou em estacionamento um depósito que existia ao lado do empreendimento em 1994. Com o passar do tempo, Pedro tornou-se mais do que administrador e passou a estudar novas possibilidades de produtos e serviços. “Fico muito feliz ao ver que o Pedro é um rapaz corajoso, que corre atrás do que quer. É uma vitória poder passar valores para o filho e perceber que ele absorveu. Quase sempre vejo que os filhos têm os pais como heróis e eu me sinto orgulhoso”, afirma Agnaldo.

A partir das inovações que desejava trazer para os negócios do pai, nasceu a ideia de uma nova empresa: a Barbearia Cabelo & Barba, que abriu as portas em 2011, em um espaço de 70m² anexo ao Salão de Beleza Obrigado. Entre as ações de relacionamento, o Chopp era um diferencial oferecido aos clientes que davam preferência à barbearia na hora de cortar o cabelo. Todos os serviços capilares e faciais são ofertados, com atendimento para públicos diversificados.

Amor, perdão e gratidão

Os aprendizados passados de pai para filho não se resumem apenas aos negócios. Agnaldo ensinou a Pedro três pilares importantes: o amor, perdão e a gratidão. “Independentemente do que me façam, eu tenho a certeza que preciso amar essa pessoa; perdoá-la, caso ela tenha me feito algo errado; e ter gratidão porque certamente aquela atitude vai me ensinar algo”, ressalta.

Casado há 18 anos, Pedro é também pai das meninas Júlia, de 17 anos, e Rafaela, de 7 anos. Para ele, aprender a ser resiliente pode ser definida como uma das grandes virtudes que vale para o mundo dos negócios e para a vida. “Aprendi muito com o meu pai sobre resiliência. Dar tempo ao tempo e acreditar que o crescimento acontece de forma gradativa é importante, sobretudo para quem quer empreender. Nem sempre haverá cenários favoráveis, tanto para a prosperidade do negócio quanto para a vida”.

Tunísia Cores – Ascom educa Mais Brasil