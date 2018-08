Prefeitura de Tarauacá terá que pagar R$ 10 mil para ciclista que caiu em buraco

A cidade de Brasiléia sediou na quinta-feira (9), o 1° Fórum Comunitário do Selo UNICEF, realizado no salão paroquial da igreja Nossa Senhora das Dores. O município aderiu ao Selo no inicio de 2018, onde formou uma comissão inter-setorial composta por 10 membros.

O Selo UNICEF tem como objetivo melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no Semi-árido e na Amazônia legal Brasileira, áreas que concentram o maior número de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade.

Segundo o coordenador do conselho Municipal, Sebastião Ferreira, a principal proposta do fórum é debater os 11 indicadores para que possam alcançar a meta estipulada de 17 indicadores apresentados pela UNICEF. “Estamos iniciando hoje a discussão dos principais indicadores apresentados pela UNICEF para que possamos alcançar a pontuação necessária, conforme exigido no edital, para a cidade de Brasiléia ganhar o Selo UNICEF”, explicou Sebastião.

O fórum comunitário é o espaço que efetivamente a comunidade passa a ser parte do planejamento das ações relacionadas ao Selo UNICEF e contribui na busca por respostas que produzem impactos reais e positivos sobre a vida de crianças e adolescentes.

A secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, falou do papel da secretaria no acompanhamento dos fóruns. “A secretaria de Assistência Social estará acompanhando durante os 4 anos os fóruns do Selo UNICEF no município de Brasiléia. Nós estaremos trabalhando as atividades nos bairros e comunidades de forma que possamos influenciar de alguma forma para os direitos dos meninos e meninas”, falou Rogéria.