Jovem responsável por arrastões no bairro Sobral é condenado a nove anos

Dizem que Deus perdoa, Sebastião não. Em uma canetada só, o governador petista exonerou a esposa e dois filhos de Elson Santiago, depois de o ex-deputado estadual participar, no sábado passado no Ginásio do Sesc, da convenção da oposição que oficializou a candidatura a governador do progressista Gladson Cameli. A exoneração foi publicada nesta terça-feira, 07.

Elson Santiago é candidato a deputado estadual pelo PTC, partido que integra a principal frente de oposição no Acre. Ele exercia o cargo de assessor especial de Sebastião, mas foi exonerado por força da lei eleitoral.

Foram exonerados de seus cargos, Zila Felix de Melo, a esposa de Santiago, que exercia o cargo de assessora especial do governador, na Secretaria de Estado da Casa Civil; Amanda Raquel Felix de Melo, filha do ex-deputado, que exercia cargo em comissão (CEC-4) na Secretaria de Gestão Administrativa; e

Thiago Felix de Melo, também filho do ex-deputado, que trabalhava na Secretaria de Agropecuária (Seap) e cumpria função com remuneração equivalente a uma CEC-7.

Elson Santiago foi presidente da Assembléia Legislativa durante a Legislatura passada e forte aliado de Sebastião Viana. Foi candidato à reeleição em 2014, não conseguiu se reeleger, mas como prêmio foi nomeado assessor especial do Palácio.