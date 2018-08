Eleições no Acre terão tropas federais em 11 cidades, informa Justiça

A atuação das Forças Federais durante as eleições no Acre, ainda vai ser definida pelo Ministério da Defesa, que coordena a distribuição do reforço solicitado pelos estados na segurança pública.

O Ministério da Defesa é o órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas. Assim, o Acre e outros três estados, vão receber tropas do Exército Brasileiro, como aconteceu em 2014.

No Acre, o Tribunal Regional Eleitoral fez o pedido á corte suprema da justiça eleitoral, que atendeu a solicitação, aprovada na sessão da última terça-feira.

A quantidade do efetivo bem como a estratégia de atuação, serão informadas pelo Ministério da Defesa aos Tribunais Regionais, em data ainda indefinida.

No Acre, os municípios que receberão apoio da Força Federal para garantir a segurança do pleito são: Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia e Senador Guiomard.