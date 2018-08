Bittar “prega” sobre Deus e Petecão não acredita em projetos mirabolantes

No encontro com empresários locais no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 10, para falar sobre economia, o candidato a senador pelo MDB, Márcio Bittar, atacou a esquerda brasileira e com um discurso importado do presidenciável Jair Bolsonaro disse que a solução para o empresariado local está em se libertar do projeto de florestania implantado no Acre há 20 anos pela Frente Popular.

Márcio disse que o Brasil é vítima em parte do comunismo, e com um discurso com aparência de piedade afirmou: “Não há saída sem Deus”. O candidato emedebista citou Deus e valores cristãos repetidas vezes em seu discurso.

Já Petecão (PSD), candidato à releeição, afirmou que já será uma grande ajuda se em seu eventual governo, Gladson Cameli não impor exageradas regras aos empresários como faz a atual gestão petista de Sebastião Viana.

“O Gladson não vai resolver tudo. Eu sinceramente tenho medo desses planos de governo em que se resolve tudo. Não tem uma fórmula fechada, mas acredito que é possível fazer melhor do que o que é feito atualmente e o Gladson vai fazer”, salientou.

Na oportunidade, o candidato a governador do Progressistas, Gladson Cameli, recebeu o documento “Por um Acre Mais Produtivo”, elaborado por entidades que representam os pecuaristas e agricultores, empresários e comerciantes locais.