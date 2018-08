Acreana, modelo Plus-Size diz não ter vergonha de falar do peso e medidas

A acreana Amanda Brandão, de 25 anos, modelo plus-size que está fazendo sucesso Brasil a fora, deu mais uma entrevista de repercussão ao dizer que não tem vergonha de falar sobre o peso ou medidas que tem. Em um depoimento ao jornalista Gilberto Júnior, de O Globo, a acreana abriu o coração.

“Na adolescência, não me achava bonita, era elogiada pela pele, cabelos, olhos, mas não me importava com isso. A insegurança bateu quando meu corpo foi se desenvolvendo, tinha vergonha de ser a mais alta da turma. Até os 16 anos, usava manequim 42, era superinsegura, mas conseguia usar roupas mais justas, que costumava evitar para não chamar atenção”, conta.

A modelo conta que não tinha coragem de usar roupas de banho que deixavam o corpo muito à mostra, pois tinha vergonha. “Sabe o que é morar em frente à praia e só conseguir colocar os pés na areia no escuro, à noite, com receio do que os outros pensariam? Nas raras vezes em que mergulhei na luz do dia, encontrei moças como eu, tidas como fora do padrão, à vontade, sem ligar para o que a sociedade diria”, completa.

“Hoje, falo sobre meu peso e manequim sem dor e vergonha (peso 90 quilos e visto 46). Posso dizer que me amo, amo a mulher que sou hoje . Não sou perfeita e nem busco ser, cuido da minha saúde mental e consequentemente da física, me alimento de forma saudável, faço exercícios físicos regularmente. Decidi me aceitar, aceitar quem sou agora . Se me der vontade de mudar, que seja por mim, não por ninguém. Somos todos únicos”, finaliza.

